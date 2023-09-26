Мнение: Стадия принятия в США, «китайская угроза» в Германии и китайское «Сделано в Мексике»

1. «США не могут остановить подъём Китая и следует прекратить пытаться сделать это» – так переводится довольно неожиданный заголовок в ведущем американском издании Foreign Policy («Внешняя политика»). Блогер Руслан Карманов пишет об этом (ссылка):



Издание Foreign Policy перешло на фазу “принятие” и рассуждает о том, что США не смогут остановить развитие Китая.

Детали интересны – скажем, пинают Джо Байдена за то, что не отменил принятые Трампом антикитайские меры, хотя перед избранием обещал это сделать, ссылаясь на то, что они неэффективны и приводят лишь к тому, что американцы платят больше. То есть когда надо было избраться – “смотрите, какой Трамп глупый, бессмысленные и вредные для нас меры принял”; как избрался – оставил их и продолжил наращивать.

Достаточно интересный нарратив, ранее всё было чётко – могучий Джо всё правильно делает и мощно загибает Китай. Притом подкрепляющая историческая отсылка – аж к тому, что ещё Клинтон в 1993 году ограничительные меры вводил, чтобы у Китая не было спутниковых технологий. С соответствующим результатом – китайская BeiDou сейчас точнее GPS.

В финале так вообще – “Для 250-летней страны (с одной четвертью населения от Китая) было бы актом поразительного высокомерия полагать, что она может преобразовать 4000-летнюю цивилизацию по своему вкусу”.

Остаётся только гадать, что это было. Американское издание такого уровня не может просто так начать писать правду, биологически. Получается что под Байдена копают.

Под Байдена, конечно, копают. Американские элиты деградировали уже до стадии, когда интересы США имеют в год выборов сугубо третьестепенное значение. Когда современный американский политик что-то заявляет или делает в конце 2023, его волнует только одно — победит его клан, или нет. Если для победы потребуется, скажем, признать независимость Техаса, американский политик просто пожмёт плечами: «стоит того».

Что касается гонки с Китаем, то её, кажется, США уже проиграли. Это видно буквально на каждом направлении. Вот, к примеру, космос. НАСА отменяет или откладывает миссию по доставке грунта с Марса. У Китая доставка грунта намечена на 2030, при этом сроки соблюдаются, а проблем с финансированием нет никаких (ссылка). И так, повторюсь, по всем фронтам. Спасти США может только чудо. Очень надеюсь, что в безнадёжном ожидании этого чуда США ближайшие лет 10-20 и проведут.

2. Пока в США сомневаются, стоит ли вести заведомо проигрышную борьбу с Китаем, вассалы Вашингтона продолжают отрабатывать антикитайскую повестку (ссылка):

Тесные экономические связи с Китаем представляют угрозу для Германии и Евросоюза. Властям ЕС необходимо сократить зависимость от поставок продукции из КНР по аналогии с санкционными мерами против России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит Bloomberg.

«Если вы связаны слишком тесными узами, это может поставить под угрозу вас самих. Сокращение нашей зависимости было необходимо не только в отношении России, но и Китая», — заявила Бербок. По ее словам, подобная политика в отношении КНР помогла бы Европе укрепить собственный суверенитет в различных отраслях экономики.

Некоторые спрашивают, «почему к нам едет мало немцев, мало буров, мало американцев». Очень просто: уровень зарплат. Когда наши зарплаты будут выше немецких, тогда и поедут. Пока в России зарплаты не выше… но американцы усиленно работают над тем, чтобы мы Германию по этому показателю обогнали.

3. Кримсональтер рассказывает, к чему привели попытки властей США ограничить импорт из Китая (ссылка):



Тут недавно с большой помпой (в том числе в когда-то уважаемых американских и российских финансовых изданиях) обсуждался знаменательный рекорд: Китай – больше не главный поставщик американского импорта, ибо в из-за порчи отношений с США и усилий администрации Байдена по “отключению” от китайской экономики и прекращению зависимости от китайского импорта, теперь лидирующем поставщиком импорта в США стала Мексика. Праздновали от души с прицелом на месседж “ну вот теперь китайцам хана, а белым американским господам всё мексиканцы будут делать задёшево”. Вашего покорного слугу эта тема интересует самым прямым образом: во-первых хочется понимать насколько американцы готовы объявить Тайвань независимым и повоевать с КНР (для этого надо хоть немного “отцепиться” по импорту), а во-вторых как инвестору в китайские (гонконгские) акции, хочется уяснить перспективы китайских экспортёров в новой геополитической реальности.

Так вот, реальность оказалось намного смешнее, ироничнее, и по-хорошему более “пелевинской”, чем могло показаться из официальной статистики. По сути США ввели против себя санкции и теперь разгоняют себе импорт инфляции через оплату серого китайского импорта… <…>

“Вьетнам и Мексика имеют прочные торговые связи с США. Почти четверть вьетнамского экспорта отправляется в США. В случае с Мексикой США фактически являются её крупнейшим зарубежным рынком, поглощая почти 80% всех экспортируемых Мексикой товаров. «В то же время и Вьетнам, и Мексика стали свидетелями того, как их импортные связи с Китаем со временем постепенно расширяются. … Несмотря на уменьшение прямой зависимости США от Китая, наблюдается увеличение доли импорта Китая в «дружественных» странах, включая ЕС, Мексику и Вьетнам». […]

Дело не только в том, что Китай использует Вьетнам и Мексику в качестве перевалочного пункта для доставки своих товаров в Соединённые Штаты. Многие из товаров, которые Китай экспортирует в эти страны, представляют собой детали и компоненты, которые затем собираются в конечные товары и отправляются на рынок США. Это означает, что Китай в конечном итоге «продолжит быть важным игроком на начальных этапах цепочек поставок США», даже если определённые продукты имеют маркировку «Сделано в Мексике»” (ссылка).

Прекрасно. Американские потребители, под давлением американских политиков, вынуждены платить за то чтобы мексиканцы и вьетнамцы наклеивали шильдик “Сделано в Мексике/Вьетнаме” на китайскую продукцию, а Блумберг и прочий WSJ мог отчитаться о том что “байденомика – стронг”, а “Китай – фффсё”. А в реальности, Мексика – это их Турция для параллельного импорта <…>, а Вьетнам – ну видимо аналог Армении. Прекрасный результат.

Ни на Мексику, ни тем более на Вьетнам американцы надавить особо не могут — да и не хотят, так как реальное ограничение импорта из Китая было бы для США слишком болезненным испытанием. А вот европейцев заставляют с Китаем порвать, так как это отличный метод, чтобы вытянуть из Евросоюза в США побольше денег, ресурсов и людей.