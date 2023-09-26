Скандалы: Недобитый каратель

Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Глава киевского режима Владимир Зеленский никак не может закончить своё американское турне. Вишенкой на торте стал международный скандал с его участием, за который Правительству Канады пришлось спешно извиняться. На выступление Зеленского в парламенте Оттавы пригласили ветерана войск СС, нациста Ярослава Хунку. Его долгожданному гостю представили как «украинского героя, сражавшегося за украинскую независимость против русских во время Второй мировой войны», цитирует Reuters.

Известно, что 98-летний Хунка присоединился к нацистам в 16 лет, а после окончания Второй мировой войны бежал в Канаду.

Канада стала единственной страной в мире, где практически отменены решения Нюрнбергского трибунала в отношении дивизии СС «Галичина».

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в телеграм-канале опубликовал архивное фото бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки). Он напомнил, что нацист причастен не только к убийствам советских граждан, но и к расправам над поляками. В 1944 году в Гуте Пеняцкой эсэсовцы заживо сожгли от 500 до 1000 жителей Польши.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чествование националиста «фарсом», добавив, что «это закончится трагедией мирового масштаба».

На чествование нацизма отреагировали и еврейские общественные организации, а затем подтянулась и Польша. Посол в Канаде Витольд Дзельский заявил, что Варшава ждёт извинений за этот инцидент, напомнив, что именно СС «Галичина» участвовала в карательных операциях на юго-востоке Польши и в Галицкой области.

Ответственность пришлось взять спикеру Парламента Канады Энтони Роте, который извинился и назвал произошедшее своей личной ошибкой. «Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок», — говорится в обращении. Впоследствии к спикеру начали присоединяться и парламентарии рангом ниже. Член Парламента Канады Джейсон Черняк назвал свои аплодисменты «неосознанными».

Почему Европа защищает нацизм

В 1947 году оставшиеся в живых 14 тысяч ветеранов СС «Галичина», которые находились в Италии, были перевезены в Великобританию. Когда их настигло правосудие в Израиле в 1980-х годах, то в Канаде решили принять закон, освобождающий фашистов от ответственности и выдачи по делам, связанным с военными преступлениями. Поэтому большая часть бывших бойцов «Галичины» переехала в Канаду.

Заступниками нацистов оказались командующий польской армией генерал Андерс и папа римский Пий XI. Информация о жизни и деятельности украинских ветеранов СС в Великобритании была засекречена до конца холодной войны, ну а после следы истории были «затеряны». В 1999 году BBC подготовила документальный фильм об украинских эсэсовцах в Великобритании, но он был снят с эфира за несколько часов до премьеры. В Британии в 2000-х обнаружили около 1500 ещё живых нацистов, но MI6 потребовала остановки расследования, так как остатки «Галичины» были хорошими агентами в холодной войне против СССР.

— По нынешним временам — серьёзный поступок: спикер парламента смог извиниться за приглашение и чествование ветерана дивизии СС «Галичина», — отмечает журналист Армен Гаспарян. Он напоминает, что настоящая фамилия уроженца Тернопольской области — Гунька, он добровольно вступил в дивизию в 1943 году рядовым, участвовал в бою под Бродами. После разгрома рейха как идейный борец с коммунизмом перебрался в Англию, в Канаде живёт с середины 80-х годов.

Дмитрий Шестопалов

Оригинал материала: “Лайф”