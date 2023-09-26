 

Врач рассказал об уходе 73-летней Надежды Бабкиной

26.09.2023, 22:00, Разное
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19 марта народной артистке России исполнилось 73 года, но время над ней словно не властно. Врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала об уходе Надежды Бабкиной, который, предположительно, мог принести такие потрясающие результаты. 73-летняя певица на некоторых снимках выглядит как девочка!

“Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения. И публичные люди особенно четко понимают важность ухода за собой”, — заявила косметолог в беседе с “Дни.ру”.

Надежда Бабкина никогда не скрывала, что ей приходилось прибегать к услугам пластических хирургов. Баскакова подчеркивает, что это не просто нормально — это правильно. Мол, для того, чтобы оставаться в прекрасной форме, необходимо работать над собой.

“Насколько я помню, Надежда Георгиевна всегда выглядела весьма достойно”, — подчеркнула врач.

Дарья Баскакова рассказала, к каким методам можно и нужно прибегать в возрасте Надежды Бабкиной для того, чтобы молодо выглядеть. Прежде всего, это аппаратный SMAS-лифтинг, нитевые методики и инъекции коллагеностимуляторов. Отдельно косметолог подчеркнула, что очень важна стабильность массы тела. “Особенно важно поддерживать стабильный вес. То есть избегать его резких перепадов как в одну, так и в другую сторону”, — заключила Баскакова.

Ранее молодой помощник Надежды Бабкиной отреагировал на слух об их романе. Слова Сергея Рябова приводили “Дни.ру”.


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