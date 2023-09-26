Мнение: Россияне боятся нейросетей, рост стоимости развлечений и критерий оценки преподавателей

1. Согласно опросам, каждый четвёртый россиянин боится, что будет замещён роботом, а каждый пятый задумывается в связи с этим о смене профессии (ссылка):



Четверть россиян (26 процентов) боятся лишиться работы из-за активного развития технологий. Об этом говорится в совместном исследовании страховой компании «Ренессанс Жизнь» и исследовательского центра «Зарплата.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего опасений искусственный интеллект (ИИ) вызывает у билетёров (77 процентов), кассиров (67 процентов), типографских работников (51 процент) и сотрудников банковских отделений (29 процентов). Отмечается, что в их работе достаточно много рутинных задач, которые можно автоматизировать.

Кроме того, потерять профессию боятся операторы call-центров (26 процентов), дикторы и актёры озвучки (22 процента), бухгалтеры (21 процент), туристические агенты (19 процентов), переводчики (17 процентов) и дизайнеры (10 процентов).

Страх перед искусственным интеллектом заставил 28 процентов россиян жалеть о выбранной профессии. О смене карьерного трека задумывается 21 процент опрошенных.

Россияне при этом уверены, что в ближайшие 5-10 лет на рынке труда появятся совершенно новые специальности. Они будут нужны для контроля и улучшения работы нейросетей и искусственного интеллекта. В числе таких специалистов опрошенные назвали экспертов по работе с искусственным интеллектом (84 процента), специалистов по обеспечению информационной и кибербезопасности (59 и 57 процентов соответственно). Кроме того, они перечислили профессии, которые в будущем могут трансформироваться. Так, появятся операторы роботизированных систем (50 процентов), разработчики роботов (48 процентов), киберпротезов и имплантов (43 процента).

При этом россияне уверены, что технологии не смогут заменить врачей (88 процентов), строителей (68 процентов), полицейских (63 процента), адвокатов (55 процентов) и страховых агентов (31 процент). Респонденты уверены, что ИИ сможет лишь дополнить эти специальности.

По поводу врачей, конечно, смешно, так как конкретно под работу врача ИИ заточен великолепно. Изучить анамнез, проанализировать данные исследований, поставить диагноз — да, робот лучше человека по большинству направлений, где подобные опыты проводились. Оформить гору макулатуры для отчётности? Да, лучше человека. Медленно, терпеливо и доходчиво объяснить больному, как ему надо лечиться, а потом быть всегда на связи, чтобы ответить на каждый дурацкий вопрос? Да, тоже лучше двуногого в халате.

Некоторые врачи ставят диагноз, ощупывая пациента. Робот пока что так не может, однако рентгены, МРТ и тому подобное в 21-м веке дают уже более точную и надёжную информацию, чем ощупывание. Что у нас остаётся? Хирурги? С передовыми нетиповыми операциями робот не справится, с типовыми — легко, уже лет 10 как технология применяется. Будете смеяться, но сложнее всего будет заменить медсестёр, потому что медсёстрам надо не столько думать, сколько делать.

Впрочем, у меня есть и хорошая новость по поводу роботов. Существуют специальные волшебные фразы, которые помогают роботу сгенерировать более качественный ответ. Например, «давай обдумаем проблему шаг за шагом» или «давай решим проблему». Вот вы пишете роботу задачку, и он даёт правильный ответ в 40% случаев. Пишете ту же задачку и добавляете «давайте обдумаем шаг за шагом» — процент правильных ответов повышается до 60%. Магия.

Так вот. Самый эффективная на сегодняшний день «приправа» звучит так: «сделай глубокий вдох и проработай проблему шаг за шагом» (ссылка). Однако мы же знаем — роботы не умеют дышать, у них вообще лёгких нет. Это значит, что робот похож на нас сильнее, чем кажется, он обладает не просто мышлением, а нашим, человеческим мышлением. И это позволяет надеяться, что люди с роботами будут скорее дружить, чем враждовать, даже если роботы станут в итоге значительно умнее нас.

2. Рост цен на развлечения в России значительно опережает общий показатель инфляции (ссылка):



С начала 2023 года в России существенно выросла стоимость развлечений, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные крупных билетных агрегаторов.

По сравнению с другими сегментами рынка значительное подорожание отмечено в случае с театральными билетами, прибавившими более 11 процентов, до 2075 рублей за билет. При этом в Москве средняя стоимость похода на спектакль составила 2614 рублей, а в регионах – 784 рубля.

Билеты на музыкальные концерты в январе-августе дорожали, по данным «Яндекс Афиши», в среднем на 9,4 процента, до 2630 рублей, а по версии МТС Live и Ticketland цены на них остались стабильными относительно прошлогодних. Такие же оценки оба агрегатора дали относительно динамики цен на посещение стендап-выступлений, а вот Ticketscloud зафиксировал в этом сегменте рост сразу на 25 процентов, до 1440 рублей.

По словам гендиректора «МТС энтертейнмента» Михаила Минина, цены на билеты растут из-за удорожания оборудования и его логистики. Представители других агрегаторов отметили среди факторов, влияющих на динамику цен, сокращение количества популярных артистов в стране, на фоне которого растет спрос на оставшихся, а также общие показатели инфляции.

Как полагаете, коллеги, вся эта история с со свободолюбивыми рокерами-бунтарями, оказавшимися на поверку обычными лакеями, изменит ситуацию на музыкальной сцене к лучшему? Увидим ли мы поколение артистов, которые будут выпускать первичный, достойный гордости продукт?

3. О ключевой проблеме нашей системы высшего и среднего образования – перепроизводстве ненужных стране специалистов – заговорили на самом верху (ссылка):

Работу преподавателей вузов, техникумов и колледжей России будут судить по востребованности их выпускников отечественными предприятиями и организациями, сообщил президент России Владимир Путин.

“Я хотел бы, чтобы все коллеги услышали меня, особенно руководители наших вузов, колледжей, техникумов. Об эффективности вашей работы, уважаемые коллеги, в значительной степени будем судить по тому, насколько востребованы ваши выпускники отечественными предприятиями и организациями”, – сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Президент добавил, что, если в условиях дефицита кадров в стране выпускник высшего образовательного учреждения не может найти работу, то возникает целый ряд закономерных вопросов: о необходимости экономике специалистов, компетенции, которые готовят в учебных заведениях, как они сработали, их коллективы, а также о том, насколько полно и качественно подготовлен к будущей работе выпускник.

Гром грянул, пора креститься. С одной стороны, куча людей сидит на откровенно плохой работе. С другой стороны, в России полно хороших, комфортных, высокооплачиваемых рабочих мест, идти на которые желающих особо нет. Этот перекос надо устранять: в том числе и переобучением тех, кто в принципе работать готов, но какими-то важными навыками ещё не обладает.