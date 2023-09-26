Мнение: Медведев готов?

Напугал меня сегодня блогер Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России.

Нет, не фразами про «канадских животных во главе с премьером трюдо». Это-то уже давно привычно.

Напугали вот эти слова: «Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…».



Отсюда

Вторая мировая война унесла жизни порядка 80 миллионов человек. Неужели Медведев готов к тому, что спецоперация России на Украине может вылиться в «прямой конфликт с НАТО» с потерями, превышающими жертвы Второй мировой? Как-то жутковато от готовности Медведева к таким жертвам…

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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