Мнение: Медведев готов?
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Напугал меня сегодня блогер Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России.
Нет, не фразами про «канадских животных во главе с премьером трюдо». Это-то уже давно привычно.
Напугали вот эти слова: «Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…».
Отсюда
Вторая мировая война унесла жизни порядка 80 миллионов человек. Неужели Медведев готов к тому, что спецоперация России на Украине может вылиться в «прямой конфликт с НАТО» с потерями, превышающими жертвы Второй мировой? Как-то жутковато от готовности Медведева к таким жертвам…
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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