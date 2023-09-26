Скандалы: Продать нельзя платить

Содержание «яхты Гурьева» обходится Антигуа и Барбуде в $28 тыс. в неделю

На содержание яхты Alfa Nero у небогатого островного государства уходит $28 тыс. в неделю. Страна пыталась продать судно, но из-за судебного разбирательства с дочерью Гурьева сделка сорвалась — покупателем был экс-глава Google. Содержание яхты Alfa Nero, которую связывают с попавшим под санкции совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим, слишком дорого обходится Антигуа и Барбуде, в гавани которой на острове между Карибским морем и Атлантическим океаном она находится с февраля 2022 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ).По данным газеты, на содержание яхты уходит $28 тыс. каждую неделю: эти траты включают зарплату итальянского капитана и оплату дизельного топлива для поддержания работы кондиционера, без которой судно внутри покроется плесенью, что повредит отделку из твердых пород дерева и картину испанского художника Жоана Миро на борту.

При этом население Антигуа и Барбуды — 93 тыс. человек, страна и без подобных затрат испытывает нехватку средств.

«Вы берете тысячедолларовые купюры, рвете их и просто продолжаете [делать это]», — так описал происходящее Том Патерсон, начальник дока пристани, где стоит яхта.

Alfa Nero — 80-метровая яхта с бассейном, джакузи, спа-салоном, салоном красоты и вертолетной площадкой. Минфин США утверждал, что Гурьев купил ее в 2014 году за $120 млн. Россиянин отрицал, что является владельцем судна.

Бизнесмен попал под санкции США в августе прошлого года.

В марте этого года власти Антигуа и Барбуды решили продать яхту на аукционе, дав владельцу десять дней на то, чтобы заявить о своем праве собственности. В июне судно ушло с молотка; как рассказал посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс, покупателем стал бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Сумма сделки составила $67,6 млн.

В июле стало известно, что продажу оспорила дочь главы «Фосагро» Юлия Гурьева-Мотлохов, в судебных документах говорилось, что именно она, а не ее отец владеет яхтой. Правительство Антигуа и Барбуды подало встречный иск.

Шмидт на фоне разбирательства решил отказаться от покупки яхты, пишет WSJ. Теперь власти островного государства ищут нового покупателя.

Лилия Пашкова

Оригинал материала: “РБК”