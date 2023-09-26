 

Жене хирурга Хайдарова пригрозили уголовным делом из-за слива интимных фото

26.09.2023, 21:00, Новости дня
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Светлана Сильваши выложила на личной странице фотографии обнаженной участницы шоу “Перезагрузка” Алевтины и персональные данные девушки. Жена хирурга решила, что право на разглашение у нее есть, поскольку Алевтина якобы подписывала согласие на публикацию.

Фигурантка публикации возмущена поступком Светланы, считая пост попыткой унизить ее. Пострадавшая от публикации фотографий подтвердила наличие контракта с клиникой и телеканалом. Но отрицает какие-либо договоренности с самой Сильваши, дающие той права на публикацию. После отказа удалить пост с фотографиями Алевтина пошла в полицию и написала заявление. Она надеется на возбуждение уголовного дела.

Адвокат Елена Сенина считает, что права на публикацию фотографии пациентки мужа и разглашения ее данных у Сильваши быть не могло. Она не имела права ассоциировать себя с работой мужа и распоряжаться сведениями о его пациентках. Слова юриста приводит Пятый канал.

Скандал, спровоцированный появлением фотографий в блоге Светланы Сильваши, привел к ответному иску в правоохранительные органы, теперь уже от самой жены хирурга.

Защищающая интересы Алевтины адвокат Елена Сенина представляет интересы и других пациенток Тимура Хайдарова, недовольных сделанной у него пластикой. Таковых набралось больше пятидесяти, включая звезд Славу и Любовь Успенскую. В последнее время к звездному пластическому хирургу появляется все больше претензий от пациентов.


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