В Минэкономики считают, что рубль укрепится в 2023-2024 годах

Министерство экономического развития предсказывает укрепление рубля в четвертом квартале 2023 года и в первом полугодии 2024 года, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024–2026 годы, опубликованному агентством “Интерфакс”. Прогноз также указывает, что рубль достигнет своего максимума в июне 2024 года, но после этого начнет ослабевать.

Согласно данным министерства, курс рубля ожидается составлять 94,3 рубля за доллар и 105 рублей за евро в декабре текущего года, а в июне следующего года – 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро. Агентство “Интерфакс” отмечает, что курс евро будет оставаться ниже отметки в 100 рублей только в течение пяти месяцев с мая по сентябрь 2024 года.

К концу декабря 2024 года ожидается, что курс составит 91,7 рубля за доллар и 102,3 рубля за евро. На данный момент, 26 сентября, курс составляет 96,2 рубля за доллар и 102,3 рубля за евро. Как сообщалось 22 сентября, эксперты ожидают, что в период с 25 по 29 сентября курс доллара к рублю будет колебаться в диапазоне 95–97 рублей за доллар. Это укрепление российской валюты связано с продажами валютной выручки экспортерами в преддверии налогового периода.