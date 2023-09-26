Скандалы: Несут и несут

Защита экс-губернатора Ленобласти Михаила Москвин старается сделать его не коррупционером, а мошенником

Бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину продлили арест до второго ноября. Интрига его дела — в итоговой классификации уголовных статей. Защита экс-чиновника пытается смягчить «коррупцию» на мошенничество. Де-факто и де-юре Москвин свою вину уже признал, стал сотрудничать со следствием, а вот суду предстоит оценить соразмерность этих раскаянных усилий нанесенному ущербу бюджету региона. Счет идет на сотни миллионов рублей.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшему вице-губернатору Ленинградской области Михаилу Москвину до 2 ноября текущего года. В его отношении возбуждено сразу три уголовных дела. Вот что официально сообщает Следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу: «М. Москвин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к растрате бюджетных средств региональным фондом защиты прав дольщиков на сумму не менее 330 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Москвин умышленно давал указания руководству фонда формировать техническое задание и иную конкурсную документацию с последующим повторным заключением контрактов на выполнение проектно-сметной документации в полном объёме. Несмотря на наличие ранее разработанных проектов, игнорируя доклады уполномоченных подчинённых о возможности корректировки имеющейся проектно-сметной документации, позволяющей сэкономить сроки проектирования и бюджетные денежные средства. Указания Москвина создали условия для растраты 330 млн рублей, выделенных из федерального бюджета и бюджета Ленобласти на завершение строительства ЖК «Щегловская усадьба», ЖК «Шотландия» и других недостроев».

Брал

Для Ленинградской области дело (дела!) вышло громкое. Михаила Москвина сотрудники экономической полиции задержали 3 марта этого года. Сначала было представлено обвинение в получении взяток на сумму в 8,5 миллионов рублей, потом добавилась статья о «злоупотреблении полномочиями» почти на 24 миллиона. Третье дело довело сумму ущерба 78-му региону, по версии следствия, до тех самых 330 миллионов рублей. Крупный размер, говоря юридическим языком. Защита Москвина с самого начала пыталась предложить суду подписку о невыезде и залог, но он методично продляет следственный арест и пребывание в СИЗО. Теперь вот до 2 ноября.

Конечно, у бывшего вице-губернатора была сложная в плане воздержания должность – он отвечал в правительстве Ленинградской области за строительство. Как говорил покойный сатирик Михаил Задорнов, «ну что же делать чиновнику, если ему несут и несут». А человек, как известно, слаб. Интернет-издание «47-Ньюс» справедливо, эта информация проверена со стороны следствия и защиты, указывает: «Как говорят в следствии, конструкция сотрудничества первоначально предполагала, что Москвин дает показания за рамками знаний СК, то есть деятельно помогает расширить кругозор и, возможно, дает показания на других лиц или открывает новые эпизоды. Эта информация проверяется, и если ей находится подтверждение, то в качестве ответной услуги следует переквалификация тяжелой статьи «взятка» на менее угрожающую «мошенничество». Процессуально сделать это, скажем так, не сложно: диспозиция меняется с «брал деньги и за это совершал некие действия» на «деньги брал, но влиять не мог, а значит мошенничал». Возможно, Москвин остался под стражей из-за того, что его показания продолжают проверять».

«Москвин не сразу строился»

Да, так точно, показания проверяются. Корреспонденту «Нашей версии» намекалось в СК, что Москвин «может дать еще определенные показания». И даже аллегорично в своем роде пошутили: «Москвин не сразу строился». Имеется в виду, что в уголовных делах могут возникнуть новые фигуранты, о которых широкой общественности еще не известно. Но у следствия есть зарубки, совсем подробно можно прочитать здесь. А еще в статье «Нашей версии» от 18 марта этого года. В этой связи для людей в теме стало даже неожиданным решение Приморского суда оставить Москвина под стражей, хотя на заседании он буквально умолял перевести под домашний арест. Естественно, как всегда в таких случаях, ссылаясь на здоровье.

В заключении отметим два нюанса. Первый. То, что чиновниками Ленобласти занимается петербургский суд, на вид странно, но действует мера прописки. Почти все видные чиновники 78 региона прописаны в Санкт-Петербурге. Второй. Силовые органы в последнее время активно взялись за областных, так сказать, бюрократов. В начале года, к примеру, был арестован первый заместитель председателя комитета по строительству правительства Ленобласти Сергей Шалыгин. И тоже взятка. Бакшиш он и в Ленобласти бакшиш.



Евгений Колесников

Оригинал материала: “Наша Версия”