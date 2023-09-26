 

Инфляционные ожидания населения России в сентябре выросли

26.09.2023, 19:34, Разное
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Ожидания граждан по уровню инфляции через год выросли до 11,7%, пишет Центральный банк России, ссылаясь на данные исследования, проведенного ООО “инФОМ”. Этот показатель увеличился на 0,2 процентных пункта по сравнению с августом и превысил средний показатель за второй квартал текущего года на 1,2 процента.

После четырех месяцев снижения, оценка годовой инфляции среди населения поднялась и вернулась к уровню, зарегистрированному в июле. Исследование отметило увеличение тревожности респондентов по поводу роста цен на большинство товаров, особенно на бензин, мясо и птицу. Потребительские настроения снизились, вернувшись к уровню февраля, причем респонденты стали более склонны к сбережению.

Инфляционные ожидания, которые предполагаются как потребителями, так и производителями, играют важную роль в формировании их денежной политики и модели потребительского поведения. Этот показатель является ключевым фактором, который Центральный банк учитывает при принятии решений о ключевой ставке.


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