 

В правительстве разработали план по трудоустройству безработных политологов

26.09.2023, 19:33, Разное
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Тема трудоустройства молодых специалистов, получивших за последние пять лет более 50 тысяч дипломов политологов, стала основной в ходе заседания правительства.

На особую важность проблемы внимание премьер-министра обратили главы Минобрнауки и Минтруда.

– Буквально десять лет назад наша страна остро нуждалась в таких специалистах, мы выделили адекватное количество бюджетных мест, но вузы самостоятельно создали тысячи мест для обучения по контракту, даже небольшие региональные вузы, убедить их прекратить эту пагубную практику не удаётся, ведь финансовая выгода очевидна, – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Согласился с коллегой министр труда Антон Котяков.

– Это потерянное поколение, неправильно распорядившееся временем – вместо того, чтобы получить среднее профессиональное образование они пошли ловить журавля в небе. А сегодня их даже дворниками не возьмут, ведь руками они работать не умеют, – подчеркнул он.

Глава Минтруда добавил, что существующий в России рынок труда не позволяет даже гипотетически устроить хотя бы треть политологов. В таком случае обязанность занятости специалистов ляжет на плечи государства. Согласно плану, разработанному специалистами разных ведомств, все государственные организации обяжут создать должность штатного политолога, а на предприятиях, где работают свыше 5 тысяч человек, появятся политологические отделы.

– Коллеги! Это отличная инициатива. Политологи смогут объяснить на местах суть политической обстановки в мире. Это будет фактическое возрождение политинформации, но в современном виде, – поблагодарил коллег за работу глава правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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