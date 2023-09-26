Все дело в “пятой точке”: почему Лепс отказывается уходить со сцены
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На днях Григорий Лепс стал гостем фестиваля молодого искусства “Таврида.
Арт” в Крыму, где и поделился опытом с юным поколением. По его словам, главный
и, по сути, единственный путь к достижению успеха в чем бы то ни было — это
долгий, упорный и непрерывный труд.
“Прежде всего, это пятая точка. […] Сидишь на ней и делаешь
свое дело”, — цитирует Григория Лепса Пятый канал.
Исполнитель хита “Рюмка водки на столе” глубоко убежден, что
чем бы человек ни занимался, будь то музыка, литература, спорт или какое-либо
иное направление, самое главное — постоянно работать, делать свое дело.
Что же касается перерывов, пауз, то, по мнению Григория
Лепса, это практически первый шаг к смерти. Поэтому 61-летний артист пока отказывается уходить со сцены. По его словам, в современном темпе жизни стоит
лишь на секунду остановиться, и практически тут же про тебя все забудут, словно и не существовало тебя никогда. Певец советует всем не обращать внимания
на стороннее мнение и уверенно следовать по своему пути.
Григорий Лепс уверен, что человек, стремящийся к успеху и
придерживающийся этих простых, казалось бы, принципов, непременно добьется
всего, чего пожелает. Следует отметить, что сам певец после развода двухлетней
давности стал работать буквально на износ — что подтверждает продюсер Павел
Рудченко. К сожалению, и на физическом, и на психическом здоровье Григория
Лепса это сказывается не слишком хорошо.
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