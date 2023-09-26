 

iFixit оценил ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max в 4 из 10

26.09.2023, 18:30, Разное
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Эксперты iFixit, специализирующиеся на восстановлении поврежденных устройств, опубликовали видео-обзор разборки iPhone 15 Pro Max и поставили этому новому смартфону Apple низкую оценку ремонтопригодности – всего 4 балла из 10.

Специалисты отметили, что Apple изменила расположение основных компонентов, что делает доступ к ключевым элементам возможным только через снятие экрана, а не задней панели, как в предыдущих версиях iPhone 15 и устройствах прошлых поколений. Это увеличивает риск случайных повреждений дисплея или шлейфа даже при проведении работ, не связанных с заменой или ремонтом экрана.

Кроме того iFixit выразили недовольство жесткой политикой Apple в отношении использования несертифицированных деталей. Если установить неодобренные компоненты Apple, iOS будет предупреждать пользователей о рисках, связанных с использованием “серых” деталей. Это правило даже распространяется на официальные запчасти из донорских iPhone. iFixit считают, что такая политика Apple негативно отразится на мелких сервисных центрах.

В результате итоговой оценки специалистовiFixit, ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max была оценена всего на 4 балла из 10. Компания объяснила, что главной причиной такой низкой оценки стала новая политика Apple. Из-за этой же причины iFixit снизили оценку ремонтопригодности всех версий iPhone 14 с 7 до 4 баллов из 10.


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