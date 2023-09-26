Скандалы: От угрозы до взятки

Форвард «Спартака» Промес устроил скандал в московской полиции

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес устроил дебош в полицейском участке Москвы, пытаясь вытащить попавших в отделение своих друзей. Как сообщает Telegram-канал Mash, друзей лидера красно-белых задержали по подозрению в наркотическом опьянении. Главная звезда московского «Спартака» Квинси Промес попал в очередной скандал. На этот раз форвард из Нидерландов устроил перепалку с московскими полицейскими. По сообщению Telegram-канала Mash, футболист прибыл в отделение, чтобы помочь своим друзьям

Приятели форварда были задержаны, предположительно, с подозрением на наркотическое опьянение, а прибывший в полицейский участок Промес «предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил» в попытке освободить товарищей.

В том же канале появилась видеозапись, на которой Промес в участке активно жестикулирует, эмоционально разговаривая с полицейскими. Спортсмен, по данным Mash, предлагал сотрудникам взятку и умолял отпустить друзей.

После того, как друзья футболиста написали объяснительную, правоохранители отпустили всех по домам. Связано ли это с вмешательством самого футболиста, не сообщается.

«Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Срок на родине

При этом Квинси Промес регулярно попадает в скандальные истории, связанные с нарушением закона. На родине в Нидерландах он был приговорен к полутора годам заключения за нападение с ножом на двоюродного брата.

Форвард «Спартака» повздорил с родственником на семейной вечеринке, когда еще играл в амстердамском «Аяксе». Тогда двоюродный брат якобы оскорбительно высказался в адрес матери Промеса, после чего футболист взял нож и пырнул того в районе колена.

Заявление в полицию поступило через полгода после происшествия, а доказательную базу следствию удалось собрать через прослушку телефона Промеса.

Интересно, что телефон спецслужбы Нидерландов прослушивали из-за другого дела: игрока также обвиняют в организации контрабанды крупной партии наркотиков. Две партии кокаина общим весом 1,37 тонны перехватили в 2020 году в бельгийском Антверпене. Промес заплатил за это одному из наркобаронов неустойку в несколько сотен тысяч долларов.

По этому делу игроку грозит реальный тюремный срок, однако сам он, похоже, не собирается возвращаться на родину. Между Россией и Нидерландами сейчас нет соглашения об экстрадиции, что и позволяет Квинси по-прежнему благополучно выступать в составе своей команды.

Сезон «Спартака»

В прошлом сезоне Промес стал лучшим бомбардиром своей команды и вторым после Малкома из «Зенита» голеадором РПЛ, отметившись 20 забитыми мячами в 27 проведенных встречах.

В нынешней кампании дела у игрока идут не так хорошо. После девяти туров на его счету два точных удара по воротам и четыре результативные передачи. При этом Промеса регулярно критикуют за пассивную игру, а к наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю болельщики предъявляют претензии из-за неприкосновенного статуса голландского нападающего.

Впрочем, такой подход испанского специалиста периодически приносит результат. В матче восьмого тура против «Сочи» (1:0) именно результативная передача Промеса на защитника Срджана Бабича в концовке встречи помогла «Спартаку» организовать единственное взятие ворот.

Кроме того, на счету Квинси в нынешнем сезоне два забитых мяча в трех играх Кубка России, причем нападающий отличался оба раза, выходя на замену.

После девяти туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате Российской премьер-лиги с 16 очками, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В десятом туре команда Гильермо Абаскаля отправится в Самару в гости к «Крыльям Советов».

В то же время на групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ «Спартак» одержал четыре победы в четырех играх с тем же «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН», который уже был обыгран красно-белыми дважды.

Александр Седов

Оригинал материала: “Газета.ру”