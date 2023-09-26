 

Сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам: о чем просит блогер

26.09.2023, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В разговоре с блогершей Мадонной Мур, состоявшемся на ее YouTube-канале, Даня Милохин выразил недоумение по поводу неприязненного отношения россиян. В ходе беседы сбежавший год назад за границу юноша обратился к россиянам с предложением поговорить о сложившейся ситуации. По словам тиктокера, он не обижается на людей, возражавших против его возвращения в Россию, и дает совет не напрягаться тем, кому видится в этом возвращении какая-то угроза.

“Я родился в России, я жил в России. Это моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Может, как-то обсудим?”, — предложил в эфире блогер.

Милохин рассказал, что вернулся для съемок новых тиктоков, встреч с любимой, участия в шоу и просто для жизни, но никак не для травли русского народа от имени Америки.

Как известно, в октябре 2022 года популярный блогер покинул Россию и после неудачной попытки реализации в США перебрался в ОАЭ. Уезжая за границу, блогер пожаловался на усталость и нехватку сил, но многие поклонники сочли этот поступок бегством и осудили его.

Почти через год, 8 сентября 2023 года, Даня Милохин вернулся в Москву. Возвращение вызвало шквал негативных отзывов не только среди пользователей сети и бывших поклонников тиктокера, но и среди телезнаменитостей. Например, осудил приезд блогера телеведущий Владимир Соловьев.

Екатерина Мизулина, глава “Лиги безопасного интернета”, предложила Минобороны РФ отправить Милохина в армию. Услышав об этом, Даня Милохин снова покинул Россию. Блогер признался, что ему страшно. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / iFixit оценил ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max в 4 из 10

26.09 / Скандалы: От угрозы до взятки

26.09 / Закон о защите чувств верующих дополнят пунктом о телесных наказаниях

26.09 / Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ выделят 5,2 млрд рублей

26.09 / Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии в РФ повысят по уровню инфляции и доходов

26.09 / Скандалы: Инфоцыган лишат бубна

26.09 / Скандалы: Рекорды выходят аграриям боком

26.09 / Внук графа Дракулы вышел на свободу, отбыв 211 лет в тюрьме США

26.09 / Мнение: О мягком сливе Рамзана Кадырова… Кому извиняться придётся теперь?

26.09 / Правительство расширит профилактические проверки соцобъектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика