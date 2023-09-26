 

Воробьев проверил работы по модернизации водоснабжения подмосковного Воскресенска

26.09.2023, 17:46, Новости дня
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«Здесь долгое время в устаревшем жилом фонде были проблемы с получением тепла и качественной воды. ВЗУ – это очень важная тема. Я здесь для того, чтобы проблема была решена, пообещать тепло, воду и извиниться за неудобства», – заявил Воробьев.

Отмечается, что на данный момент уже проведена замена труб на улице Андреса, где также осуществляется подключение к жилым домам. Ремонт планируют завершить до конца октября.

В свою очередь, гендиректор ГУП МО «КСМО» Игорь Берняков подчеркнул неотложность замены изношенных труб и уверенность в оперативном решении проблемы подачи воды в дома

Жители микрорайона «Лопатинский» Воскресенска довольны проходящими работами и надеются на скорое улучшение водоснабжения. В округе уже готовятся к запуску станции обезжелезивания мощностью 240 м³/час и обновлению водопроводных сетей на других проблемных участках.

Наиболее значительное улучшение ситуации с водоснабжением в Воскресенке ожидается к 2027 году. Изменения затронут 106 тысяч человек.

Во время общения с местными жителями Воробьев обратил внимание на следующий этап капитального ремонта домов и уборку дворовых территорий, подчеркнув важность взаимопонимания для решения проблем.


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