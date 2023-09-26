Закон о защите чувств верующих дополнят пунктом о телесных наказаниях

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн призвал дополнить 148-ю статью Уголовного кодекса нормой о телесных наказаниях.

Как отметил губернатор, существующие санкции за оскорбление чувств верующих часто «не способствует перевоспитанию безбожников» и могут стать причиной повторных правонарушений.

– Считаю, что в ряде случаев не надо сажать этих сатанистов в тюрьму, достаточно просто отвесить публично хороших тумаков. Ибо подобные злодеяния безбожники совершают ради пиара, так что огласка для них будет самым страшных приговором, – рассказал Гольдштейн.

Согласно предложенным поправкам в Уголовный кодекс, решение о введении новой нормы будут принимать региональные парламенты – это позволит учесть местную специфику, а также уточнить порядок избиения нарушителей.

– Где-то могут просто побить кулаками, где-то покидать в нарушителей небольшие камешки. У нас, например, по старой еврейской традиции в таких случая принято давать по сто пощёчин, – предложил губернатор.

Государственная дума рассмотрит предложение Гольдштейна уже в ноябре 2023 года.

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