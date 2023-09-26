 

Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ выделят 5,2 млрд рублей

26.09.2023, 17:27, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о намерении выделить 5,2 млрд рублей из федерального бюджета на развитие технологий искусственного интеллекта в следующем году.

Мишустин сделал данное заявление в ходе стратегической сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта, подчеркнув, что это крупные федеральные вложения в важную область.

Премьер-министр также отметил, что российский рынок искусственного интеллекта продемонстрировал впечатляющий рост в 2022 году, увеличившись на 18% и достигнув показателя в почти 650 млрд рублей. Он подчеркнул, что в развитие ИИ вовлечены около 1 тыс. российских организаций, включенных в реестр инновационных компаний, и что РФ производит продукты мирового уровня, такие как нейросети “Яндекса” и “Сбера”. В заключение Мишустин призвал проводить аккуратное и ответственное внедрение технологий искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что РФ столкнулась с попытками некоторых стран ограничить доступ к передовым технологиям в области искусственного интеллекта. Однако премьер-министр подчеркнул, что российские производители успешно адаптировались к этой ситуации.


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