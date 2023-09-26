 

Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии в РФ повысят по уровню инфляции и доходов

26.09.2023, 17:27, Разное
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В 2025 году пенсии россиян будут увеличены с учетом реальной инфляции и доходов, пояснила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, начиная с 2025 года планируется увеличение пенсий неработающим пенсионерам дважды в год – 1 февраля и 1 апреля. Повышение с 1 февраля будет в соответствии с реальной инфляцией, в то время как повышение с 1 апреля будет зависеть от доходов.

Это решение направлено на увеличение доходов пенсионеров. Бессараб также подчеркнула, что окончательное решение относительно размера индексации выплат на 2024 год будет принято в октябре текущего года и станет учитывать уровень инфляции. Согласно данным Минтруда РФ, начиная с 1 января 2024 года, пенсии увеличатся на 7,5%, что приведет к средним выплатам в размере 23,4 тысяч рублей в следующем году.

Бессараб отметила, что в случае, если инфляция превысит ожидания, индексация пенсий может быть более значительной. Она также напомнила о случаях повышения пенсий на процент выше запланированного в связи с ростом цен в стране.


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