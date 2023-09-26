Скандалы: Инфоцыган лишат бубна

Для зарабатывающих в инфобизнесе создают «чёрные списки»

В России продолжают размышлять, как справиться с инфоцыганами. В отдельных кругах появилась инициатива — людей, зарабатывающих в инфосфере, предлагают отсортировывать в «черные» и «белые» списки. А ещё хотят ввести лицензирование. Но поможет ли метод клейма побороть организаторов «марафонов желаний».

Почему проблема информационного мошенничества стала в России глобальной

«Сделай миллион за неделю, как я»!

«Просто выйди из зоны комфорта»,

«Читай аффирмации»,

«Рискни»,

«Пошли желание в небеса» —

но сначала заплати мне за онлайн-марафон.

Почему так много людей в России верят, что имярек из интернета без профессионального бэкграунда сможет­­­ в одночасье сделать их богатыми/ счастливыми/ поможет выйти замуж за миллионера/ подарит вечную молодость — одним словом, создаст им почти что без их собственного участия жизнь мечты?

Первопричина, по оценкам экспертов, кроется в нищете, неблагополучии и низком уровне образования — на эту основу накладываются и другие факторы.

С начала 2023 года количество бедных в России х увеличилось на 3 млн человек и суммарно достигло, по последним данным Росстата — 17,2 млн человек или 11,8% населения страны — то есть каждый восьмой человек в РФ беден.

С нарастающим разрывом между слоями общества и почти что отсутствующими социальными лифтами — обещания несметных богатств из уст красиво одетого «мультимиллионера» на фоне собственной яхты, в прошлом такого же простого парня из Куеды, как и ты, вселяют сакраментальное звучание.

Высокая доля в России людей с высшим образованием — тоже не показатель их образованности, сошлись во мнении эксперты на пресс-конференции «Инфожулики в Рунете: масштабы угрозы и методы нормализации рынка образования», которая прошла 25 сентября, в пресс-центре МИЦ «Известия».

На международном уровне российская система высшего образования оценивается невысоко. Так, Россия занимает лишь 52-е место из 139 в международном рейтинге Education Index, который составляется по данным Института статистики Юнеско.

В мировом рейтинге THE World University Rankings Московский государственный университет им. Ломоносова в 2023 году занимает лишь 163-е место.

В это же время идет параллельный глобальный процесс: всё больше россиян сегодня мечтают открыть собственное дело.

Как инфожулики вредят экономике страны

В ноябре 2022 года опрос ВЦИОМ показал: каждый четвертый россиянин хотел бы начать своё дело и заниматься предпринимательством, и треть из них собирались сделать это в ближайшее время.

Совместное исследование «Работы.ру» и «Сбербанка страхование», проведенное годом ранее — в 2021 году, показало и того больше: половина из опрошенных россиян мечтают открыть свой бизнес.

Мотивы, согласно опросу, таковы: 68% респондентов хотели бы стать предпринимателями для улучшения своего финансового положения, 52% — для создания уверенного будущего. 44% благодаря своему делу иметь больше свободы, а 43% просто хотят создать что-то особенное.

Таким образом, в российском обществе вызрел спрос от огромного пласта молодых, инициативных и экономически активных людей — на раскрытие их предпринимательских талантов. Добросовестно же обслужить этот запрос в стране с тяжелым наследием в виде командно-административной экономики оказалось некому. Но свято место пусто не бывает.

Вот тут и возникают — «марафонщики», «шары с желаниями», «армия мультимиллионеров», завлекающие красивыми и нередко постановочными фото с Мальдивами, частными самолетами и прочими атрибутами роскоши.

— Получить официальное профильное бизнес-образование в российском вузе стоит, минимум, полмиллиона рублей. Институт переквалификации тоже особенно не даёт практичных и крепких знаний по теме предпринимательства. Новички же ищут менторов, которые открыли бы им дверь в бизнес. Они заходят в интернет, соцсети — и там за плату в 20.000 рублей им предлагают небо в алмазах, сто пятьсот миллионов рублей за три дня. Нужно всего-то купить курс за 20 тысяч рублей или франшизу (часто не работающую), и жизнь преобразится. Звучит, как мега-рациональная инвестиция, но сколько же всего не договаривают эти инфошарлатаны, — говорит предприниматель, лидер общественного движения «Чеснок» Сергей Гришин.

Главная беда в том, что инфожулики эксплуатируют в самом-то деле благородные и очень нужные стране порывы людей — становиться субъектом экономики, создавать рабочие места, платить налоги в своей стране, и они не просто разрушают мечты отдельных граждан, они причиняют вред экономике страны. Куча людей, впустую потративших круглую сумму на онлайн-курсы, опускают руки и больше не возвращаются к своей затее. Интернет-гуру не предупреждают, что в бизнесе нет ничего простого, что честных и одновременно мгновенных денег не бывает. Нельзя попросить прислать 1000 рублей и вернуть назавтра 70.000 рублей, сделав искы на криптовалюте. Если бы эти люди действительно могли так преумножать свой доход, стали бы они продавать курсы за 3000 рублей? — подчеркнули эксперты пресс-конференции.

Как отличить информационного жулика от бизнесмена с опытом. Да и всякий ли тру-бизнесмен возьмется обучать «зеленых» стартаперов?

— Вот я, например, предприниматель с серьезными оборотами и годовой выручкой от 2 и более млрд рублей. Если ты честный бизнесмен — ты ежедневно погружен в энергоёмкие процессы, над которыми нужно постоянно корпеть. Максимум, как я себе представляю, я бы потянул трех, ну, из последних сил пяти человек. И во все те часы, которые я буду наставничать, я должен бросать свой бизнес, который вообще-то приносит миллионы. Интересно, сколько же тогда будет стоить мое время? Точно, это не 20 тысяч рублей и даже не $ 20 тысяч. B точно я не потяну массовые потоки, как все эти наши товарищи. Бизнес-менторство не может работать на массы, потому что у каждого предпринимателя свой продукт, и нужен индивидуальный подход, — добавляет Гришин.

Для борьбы с инфожульничеством зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предлагает ввести профстандарты, лицензии и утверждаемые образовательные программы для желающих обучать людей в интернете чему бы то ни было. Если хочется давать психологические консультации, докажи, что у тебя есть профильное образование, опыт, знания, клиенты и т. д. Во-вторых, хорошо бы иметь базу, которая наглядно показывала б, соответствует ли декларируемое блогером-наставником тому, чего он в действительности в жизни достиг.

Сложная арифметика: заработал 100 миллионов в месяц, а налоговая их не видит

— Если ты во всеуслышание говоришь, что зарабатываешь 100 млн в месяц, а в налоговых базах мы этого не видим, тогда, будь добр, ответь на вопрос о простой арифметике. Если действительно зарабатываешь — тогда декларируй, не обманывай государство. А если не зарабатываешь — не обманывай своих подписчиков, скажи им честно: «Это просто картинка в соцсетях», — говорит первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

От обмана инфобизнесменов клиентов в России защищает закон «О защите прав потребителей». Многие об этом забывают. Если у вас есть чек, договор, и вы прослушали, например, две лекции из десяти, поняли, что это развод, то деньги за оставшиеся уроки вам должны вернуть. Проблема в том, что сами клиенты не озабочиваются своей юридической защитой. Зачастую это просто безымянные, нерегулируемые переводы на безымянные карты. Но инфожулики также часто просят переводить донаты (чаевые на свое усмотрение), которые вообще выпадают из правового поля.

— Мы разделяем с общественными движениями ту боль, которую они видят при работе с инфоаферистами. Мы хотим поддерживать семейный бизнес, хотим развивать официальные виды занятости. Все эти трудоемкие процессы перебивают завлекающие картинки псевдо мультимиллионеров, которые сделали фото «Я и Дубай», «Я и яхта», «Я и море», «Я и арендованная на час машина премиального класса», а главное — зачастую эти картинки ничего общего не имеют с реальностью. Семьи в лучшем случаи тратят сбережения на эти курсы за несколько сотен тысяч рублей, в худшем — остаются с необслуживаемыми кредитами с недвижимостью в залоге, — говорит Татьяна Буцкая.

«Черный» и «белый список»

Общественное движение «Чеснок» выступило с инициативой создания «черного» и «белого списка», глядя на которые клиенты могли бы принимать взвешенное и осознанное решение о том, стоит или не стоит им нести свои деньги тому или иному «наставнику».

Точных данных об объемах рынка инфобизнеса в России сегодня нет. Возможно, на нем зарабатывают десятки тысяч людей. «Чеснок проверил» порядка 1000 интернетных гуру с наибольшим числом подписчиков, из них около 30 человек оказались в «черном списке». К таким «учителям» активисты идти учиться не советуют.

В ходе анализа были обнаружены и такие субъекты, которых нельзя назвать реальными людьми. Это фейковые персонажи, кто за ними стоит — неизвестно. Попадались активистам и люди с криминальным прошлым, к которым уже приставлен финконтроль.

— Мы действовали про простому принципу: берем данные из открытого доступа, в основном из «Спарка»: доходы компании, суды, взыскания, зарегистрированная деятельность, налоговая отчетность — и сравниваем с тем, что блогер декларирует. Если объективная картина существенно расходится с тем, что блогер вещает, мы предлагали ему подтвердить информацию о себе, своей команде и продукте. Если ты говоришь, что в 20 лет стал долларовым миллионером, при этом у тебя — фермы, производства, заводы — покажи их. Если же в ходе проверок и общения с блогером мы всё же понимали, что ничего, кроме сомнительного инфобизнеса у человека нет, то вносили его в наш «черный список». Наша задача — объяснить людям, что в основе уроков о том, как заработать миллион за неделю, должен быть реальный опыт, и сам гуру прошел через огонь, воду и медные трубы и действительно может это сделать. Опыт — единственная основа, вокруг которой могут выстраиваться конструкции для других. А голый маркетинг и деньги, потраченные на красивую картинку в соцсети — основой быть не может, — говорит предприниматель, бизнес-аналитик Юрий Дорохов.

— Мне кажется, важнее зарегулированности создать в инфобизнесе саморегуляцию. Десятки и сотни тысяч людей, о которых вы упомянули, ищут сегодня бизнес-наставников, мотивацию. Множество людей пытаются заработать за пределами бюджетной сферы. А в итоге — разочарование. Страна не дополучает мелкий и средний бизнес. А при жестких законах любой инфобизнесмен будет восприниматься жуликом, и люди просто не будут заниматься наставничеством в опасении повторить судьбу Блиновской. Институт репутации вполне способен справиться с задачей по отделению агнцев от козлищ. Но пока что это сообщество атомизированно, нет препарации сотрудничества, — отмечает политтехнолог Константин Калачев.

Оригинал материала: “Новые Известия”