Собянин открыл одну из крупнейших в России площадок для домашних животных

Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал об открытии площадки для выгула домашних животных на Кольской улице. Она одна из самых больших и удобных в России, подчеркнул градоначальник.

По его словам, площадку создали на пустыре. Объект стал частью нового парка “Яуза”.

Местные жители могут заниматься дрессировкой питомцев на профессиональных тренажерах. Для проведения соревнований обустроили большое поле и трибуны на 170 человек. Для того, чтобы животные не выскочили с огражденной территории, площадки оснастили входом-тамбуром с двойными воротами.

“Сейчас готовим еще 8 площадок для питомцев”, – уточнил Собянин.

Проект “Питомцы в Москве” стартовал два года назад. Обустроено 52 площадки. В Бабушкинском районе создан Кинологический парк.

В столице в 2023 году благоустроили 1,6 тысячи дворов. Работы прошли во всех административных округах. На юге города привели в порядок 487 территорий, на западе – 274 и на северо-востоке – 225. Проекты разработали с учетом пожеланий местных жителей.