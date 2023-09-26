Скандалы: Рекорды выходят аграриям боком

Сельхозпроизводители не могут заработать и опасаются банкротств

Власти и аналитики отчитываются о высоком урожае, который собирают в этом году российские аграрии. Но самих фермеров этот факт не радует: из-за затоваривания хранилищ и слабого спроса со стороны закупщиков цены на сельхозпродукцию снижаются. На стоимость конечного продукта это не повлияло, зато постоянные расходы аграриев на топливо и удобрения резко повысились. Сельхозпроизводители вынуждены продавать урожай по цене ниже себестоимости.

Если государство не проведёт принудительную интервенцию или не поможет с субсидированием закупок топлива, то к следующему сезону не всем фермерским хозяйствам удастся выжить, говорят участники рынка.

По данным аналитиков компании «СовЭкон», на фоне сообщений о рекордных сборах урожая в ряде регионов России цены на пшеницу в стране снижаются. В начале сентября средняя стоимость тонны зерна уменьшилась на 400 рублей – до 12,8 тыс. рублей. Это было обусловлено падением спроса на внутреннем рынке и со стороны экспортёров. Объём заключённых контрактов на продажу российской пшеницы к 12 сентября также сократился с 5,6 млн до 4,9 млн тонн.

Дополнительное давление на российский внутренний рынок оказывают рекордные запасы пшеницы: их объём по состоянию на 1 августа составил 18,9 млн тонн, что на 7 процентов выше многолетнего среднего показателя.

Продукция дешевеет, а доходы падают

Как отмечают аграрии, снижение цен наблюдается не только на зерно, но и на остальную сельскохозяйственную продукцию. Это ведёт к недополучению доходов сельхозпроизводителями, что в следующем сезоне может быть чревато серьёзными последствиями для отрасли.

– Цены на урожай снизились до такого уровня, когда аграрии продают его ниже себестоимости. Например, цена на ячмень составляет от 5 до 7 рублей за килограмм. Это далеко от желаемых 9–10 рублей, которые позволили бы аграриям свести концы с концами и выйти из затруднительного положения, – утверждает председатель Чувашской республиканской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Ильдар Чемеров.

Непростая ситуация складывается с картофелем. Особенно в регионах, где эта культура является приоритетной.

– Чувашская Республика – картофельная. Сейчас мы половины не успели убрать, но даже то, что убрали, продать не могут – цены на минимуме. Картофель в республике стоит 9 рублей за килограмм, но и по этому ценнику продаж нет. А ведь фермерам нужно освобождать хранилища, которые заполнены. Если в прошлые годы хозяйства продавали по 200–250 тонн в день, то сейчас продать 30 тонн – огромная удача, – продолжает собеседник «Октагона».

По словам фермера, снижение цен происходит лишь в закупе сырья, а на конечном продукте это не отражается.

– В магазин приходишь, а там хлеб только дорожает. Если не соврать, за последнее время буханка стала дороже на 5–10 рублей. Почему так происходит, непонятно. Если бы и буханки подешевели, то хотя бы не так обидно было фермерскому сообществу, – замечает Чемеров.

Аграриев ждёт банкротство

Недовольство фермеров вызывают и цены на топливо, которые ощутимо повысились за последние полтора месяца. Более того, в ряде регионов топливо пропадало из продажи.

– Идёт посевная, разгар работ, а из-за проблем с топливом техника в поле выйти не может: нет солярки ни на заправке, ни на базе. Как начался дефицит, сразу появилась, но не по 50–55 рублей, как было месяц, два, три назад, а уже по 69 рублей, потом – по 80. Есть у тебя деньги – заплатишь, потому что деваться некуда, урожай убрать надо, – делится с изданием владелец крестьянского (фермерского) хозяйства «Тёплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

Диспаритет цен, по мнению фермеров, может привести только к одному – постепенному ухудшению финансового положения сельхозпроизводителей. А в дальнейшем им грозят стагнация, отсутствие развития и, как следствие, банкротство.

– Мы никого не хотим пугать, но ситуация правда тяжёлая. Техника выросла в цене, а стоимость продукции еле-еле на уровне 2021 года. Я даже не про иностранную технику говорю, к которой и запчасти сейчас идут долго, а про отечественную и белорусскую, – жалуется в разговоре с «Октагоном» фермер из Ульяновской области.

«Комбайны “Ростсельмаша” раньше стоили 12–13 миллионов рублей, а сейчас уже 23 миллиона рублей минимум. Рост в два раза, а доходы наши не выросли. Как в таких условиях развиваться, обновлять парк?»,- Фермер из Ульяновской области

По убеждению аграриев, если ситуация не изменится, в следующем сезоне сельхозпроизводители подойдут к банкротствам.

Фермеры ждут интервенций

Аграрии не видят действий со стороны властей, направленных на улучшение ситуации. На днях глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отчитался перед Госдумой о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Он положительно оценивает развитие отрасли: индекс производства сельхозпродукции в 2022 году составил 110,2 процента относительно показателя 2021-го и 109,8 процента – по сравнению с базовым для госпрограммы показателем 2020 года.

Поддержка Правительством отрасли в будущем году не предполагает существенного роста – объём финансирования составит 500 млрд рублей, что ненамного превышает уровень 2023 года.

– Сейчас было бы уместно повторить государственные интервенций по закупке зерна. Если бы удалось закупать зерно продовольственного назначения за 15–16 рублей, это было бы выгодно для аграриев. Сегодня при ценах на уровне 2021 года стоимость удобрений сильно увеличилась. Например, цена аммиачной селитры в июне составляла 10–12 рублей за килограмм, теперь она достигла 20–22 рублей. Это создаёт дополнительную финансовую нагрузку на аграриев и толкает их к экономии, что в будущем скажется на урожайности, – предупреждает руководитель Ассоциации фермеров Ульяновской области Сергей Черкасов.

Игорь Лесовских

Оригинал материала: “Октагон”