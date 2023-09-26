 

Под арестом, но счета открыли: Блиновская снова займется бизнесом?

26.09.2023, 15:40, Новости дня
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Совсем недавно прогремело на всю страну дело о незаконной
легализации более 40 миллионов рублей блогером Еленой Блиновской. Также повелительнице марафонов вменили дело о неуплате налогов на один миллиард.

Но сегодня ее адвокат проинформировала общественность, что банковские
счета бизнесвумен разблокированы ФНС, сообщает телеканал “360”.

Оказалось, что для разблокировки счетов “королевы марафонов” было достаточно “подать необходимую отчетность”. Теперь на счетах
Елены могут свободно передвигаться денежные средства.

Получается, что скандальная бизнес-леди под арестом,
но ее ИП счета открыли. Блиновская снова займется бизнесом? Чего ждать?

Скорее всего, на данный момент этого не произойдет, потому
что ее статус ограничивает какие-либо действия, связанные с ведением бизнеса. В
настоящее время Блиновская находится под следствием.

Однако такая ситуация, предположительно, не помешает финансовым
потокам приходить и уходить на счета действующего ИП. Но много ли осталось желающих
прикоснуться к желаниям, исполнение которых обещала Елена?

Напомним, что ранее Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под
домашним арестом. Ее многомиллиардные активы – а это более 60 миллиардов – были
арестованы до момента определения ФНС точного размера ущерба.


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