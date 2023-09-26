Умерла звезда сериала “Секс в большом городе”

Сериал “Секс в большом городе” является одним из культовых в истории. Многие популярные актеры прославились после участия в нем. Одним из таких артистов стал Дэвид Маккалум. Он запомнился зрителям своей незабываемым перевоплощением в любую роль.

Знаменитый актер начал свой творческий путь в средине 20-го века. Ему доставались роли в одних из самых популярных фильмах в истории кинематографа. Например, “Сапфир и сталь” и “Морская полиция: Спецотдел”. Как сообщает “360”, Дэвид Маккалум сыграл в более, чем 140 картинах.

Однако сегодня стало известно, что эта звезда сериала “Секс в большом городе” умерла. “Царьград” объявил причину. На 91-ом году жизни Дэвид Маккалум скончался от естественных причин. Для многих поклонников новость стала прискорбной. Многие коллеги по цеху выразили свои соболезнования семье звезды.

Стоит отметить, что за свою карьеру актер успел стать трижды лауреатом премии “ЭММИ”. У него осталось пятеро наследников, трое от первого брака, а двое от второго. Смерть застала артиста в окружение близких ему людей.

Ранее “Дни.ру” писали, что известного актера тайно похоронили на Ваганьковском кладбище.