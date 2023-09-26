Внук графа Дракулы вышел на свободу, отбыв 211 лет в тюрьме США

Димитру Цепеш попал в Книгу рекордов Гиннеса, выйдя на свободу после отбытия 211-летнего тюремного срока в тюрьме Китс-Пойнт в Оклахоме. Близкого родственника господаря Валахии Влада Цепеша осудили в 1812 году за пособничество Наполеону.

Димитру Цепеш эмигрировал в Новую Англию из Румынии не позднее 1790 года. На родине он подвергался преследованиям из-за дурной славы своего родственника: его дед был печально известным Владом Колосажателем, образ которого лёг в основу легенды о графе Дракуле. Новая родина сначала хорошо приняла талантливого румынского аристократа, однако после поражения Наполеона в войне в США начались аресты его симпатизантов, в числе которых был и Димитру Цепеш. Его приговорили к смертной казни за публичное исполнение «Марсельезы», однако Верховный суд заменил это наказание 211-летним тюремным сроком.

Предполагалось, что он умрёт в неволе, однако Димитру Цепеш впервые в истории США вышел на свободу после столь длительного заключения.

– Я честно оттрубил от звонка до звонка и теперь чист перед законом, – заявил Цепеш. – Теперь на волю – с чистой совестью. Руководство тюрьмы меня описывает с положительной стороны. С такими рекомендациями я смогу найти себе работу и зарабатывать на жизнь честным трудом. Скорее всего, в мясном цеху или санитаром в клинике. Но сначала я хочу съездить в Россию и увидеться там с родственниками. Я слышал, что недавно моя племянница унаследовала фамильный замок. Я там не был со времён открытия Америки и снова хочу там побывать.

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