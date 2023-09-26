Мнение: О мягком сливе Рамзана Кадырова… Кому извиняться придётся теперь?

У меня зазвонил телефон, а точнее — установленный на нём телеграм. Одного взгляда на аватарку хватило, чтобы понять: не ответить — нельзя. На другом конце «трубы» зазвучал хорошо узнаваемый голос с характерным кавказским акцентом.

Да уж, глава Чечни КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан «академиев не кончал». А потому сразу зашёл с козырей:

— Почему ты говоришь, что я умер?

Примерно так «кровавая барыня» Ксюша Собчак описывает начало своего разговора… с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Который состоялся по инициативе вызывающей стороны из Грозного. И это, в общем-то, уже было сливом, когда глава одного из ключевых регионов России лично и первым звонит даже не журналистке, а «блогерке», чтобы объясниться. Но дальше — больше.

В пересказе Ксении Анатольевны продолжение диалога выглядело так:

— Почему ты трогаешь мою семью?

— Я не трогала

— Почему ты трогаешь моего сына?

— Ну Вы же сами выложили видео к себе в канал, и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали?

— Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать

— А вы его наказали после этого?

— Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина.

А дальше пошёл уже сплошной монолог:

1. Мы пришли в СИЗО, [Никита] Журавель сказал что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны.

2. Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный.

3. Я не помнил, и не думал о том, что Адаму 15, у меня три сына старших, я постоянно путаю их возраст (примечание от «кровавой барыни»: Адаму Кадырову — 15, Али — 16, Ахмату — 17).

4. Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона.

Конечно, в последнем пункте Рамзан #Кадыров слукавил. Максимум, что можно предъявить его сыну, если исходить из выложенного видео — ст. 116 УК РФ «Побои». Потому что на «вред здоровью средней тяжести» опубликованное навскидку не тянет и вряд ли найдётся в Чечне эксперт, который такое подтвердит. А уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет. То есть — «неподсуден». И упомянув возраст сына, глава Чечни мягко на это намекнул.

Но в целом он стал оправдываться — мол, не я, а сыночек набедокурил, да ещё в моё отсутствие. А это — признак слабости. То есть, «слива».

Наряду с этим угадывается в этом неожиданном звонке и некий скрытый смысл. Он — в резюме Ксении Собчак по итогам:

«Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз… Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью». Может, ради подобных слов от нейтральной и медийной персоны, на фоне слухов о болезни и коме чеченского лидера ненавязчиво подтвердившей «жив, здоров и уверен в себе», вся эта комбинация и затевалась?

Но всё же без последствий эта информационная спецоперация, наверное, не останется. Кому-то придётся извиняться. Кому?

View Poll: извинения

—