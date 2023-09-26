Правительство расширит профилактические проверки соцобъектов

Правительство внесло предложение на 2024 год об отказе от плановых проверок государственных и муниципальных медицинских учреждений, образовательных и воспитательных организаций, а также детских приютов. Вместо этого предусматриваются профилактические визиты, которые будут обязательными и направленными на снижение рисков в учреждениях с высоким уровнем потенциальных проблем. Вместо налагания штрафов за выявленные нарушения, контролеры будут выдавать предписания по их устранению, что поможет сохранить средства на развитие социальных объектов.

Министерство экономики разработало проект постановления, который предусматривает введение особого режима контроля и надзора за социальными учреждениями в 2024 году. Этот режим не позволит проводить плановые проверки в больницах, школах, детских домах и других учреждениях, находящихся в категориях чрезвычайно высокого и высокого риска. Вместо этого будет организована система профилактических визитов.

В 2022 году власти обнаружили, что мораторий на плановые проверки в бизнесе привел к увеличению объемов проверок в социальных учреждениях и росту штрафов за нарушения. Эта ситуация не устроила правительство, и с 2023 года плановые проверки в школах и детских садах уже были заменены профилактическими визитами.

По данным Министерства экономики, в 2022 году контролеры провели более 50 тысяч проверок и менее 59 тысяч профилактических визитов в школах. В 2023 году количество проверок сократилось до 21,3 тысячи, а профилактических визитов выросло до 128,2 тысячи. В отношении детских садов в 2022 году было проведено 19,4 тысячи проверок и 26,7 тысячи профилактических визитов, в 2023 году – 2,2 тысячи и 57,4 тысячи соответственно.

Представители контрольно-надзорной деятельности подчеркивают, что государство уже имеет достаточно инструментов для контроля соблюдения законодательства в сфере образования и предоставления социальных услуг. Они объясняют, что начиная с начала года, в школах и детских садах проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений. В рамках новых правил также планируется расширение числа социальных объектов, подлежащих профилактическим мероприятиям.