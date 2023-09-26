Скандалы: Страдают только организаторы

Раскрыта схема заработков звезд на отмене концертов

Заветный билет на концерт любимого артиста совсем не означает, что в назначенный день публика получит праздник, за который заплатила. Отмена по-прежнему одно из частых явлений гастрольного сезона. От отмен мероприятий страдают и артисты и организаторы и зрители, но все они испытывают разные неудобства.

«Ленинград» не выступил в «Лужниках», «Звери» перенесли стадионное шоу в Петербурге, команда КВН «Камызяки» с участием звезды Comedy Club Азамата Мусагалиева отменила тур по Казахстану, знаменитый американский рэпер Snoop Dogg пока не едет в Ереван. У этих мероприятий безусловно свои особенные подводные течения, и объединяют их лишь разочарование публики, а также прямые или косвенные убытки.

«Главный страдающий всегда промоутер, — сказал в беседе с «МК» на условности анонимности один из крупных игроков гастрольного рынка. Иногда в контракте артиста прописан возврат предоплаты в случае уважительной причины отмены концерта, но это один процент из ста. И даже в этом случае артист не страдает, а просто не зарабатывает. Промоутер же платит аванс артисту, аванс площадке, и даже если он этого не делает, то тратит на рекламу и продажу билетов. Причем компании реализующие билеты берут свой процент не только за продажу, но и за возврат билетов при отмененном концерте.»

Отмены концертов вроде бы проходят по определенной схеме, однако с юридической точки зрения все здесь довольно запутанно. Стопроцентная ясность существует лишь при эпидемиологических рисках массовых мероприятий, или при болезни артиста. Другое дело неофициальные причины, по которым в последнее время и отменяется большая часть концертов. Гастролер имеет полное прав не беспокоиться, если шоу отменяют из-за того, что сама идея выступления конкретного человека кого-то по каким-то причинам смущает.

У фактора под названием «не зависящие от артиста причины» есть своя, иногда не такая уж маленькая цена. В контрактах всех, кого в той или иной оптике можно принять за звезду, как правило, прописаны авансы. Иногда это тридцать процентов суммы гонорара, иногда пятьдесят. По слухам, группе «Ленинград» выплатили все сто процентов, и по разным оценкам речь идет больше чем о ста миллионах рублей. Главный казус состоит в том, что гастролер может эти деньги не возвращать, если в день концерта он был готов выступить, но его неожиданно лишили такой возможности по очень туманной причине в духе «кабы чего не вышло».

Таким образом, артист может даже заработать на отмене концерта. В этой ситуации наверное можно говорить о звездной совести, и иногда такая тонкая настройка срабатывает. По слухам, гастроли «Камызяк» в Казахстане пытались организовать друзья команды, поэтому нельзя исключать возврат аванса в стремлении не портить личные отношения. Конечно артистов не следует демонизировать, некоторые из них знают, что такое правила хорошего тона, но в целом звездная доброта — очень редкое полезное ископаемое. Промоутер, с которым поступили не по совести имеет полное право обидеться и забыть этого клиента, однако на каждого обиженного найдется тот, кто согласиться сделать обидчику новый концерт.

Ситуация на российском гастрольном рынке чаще всего видится в мрачных тонах, но причитания экспертов не отражаются на росте количества желающих организовать тур или концерт. «В этой сфере не принято говорить о банкротстве, и как бы не было плохо, организаторы утверждают, что все прошло супер, — утверждает источник «МК». — Правда новички не очень понимают как устроен этот бизнес. Мол продали билеты, срубили бабок. Такого молодняка с деньгами и желанием провести концерты очень много, причем становится все больше. Из-за пандемии некоторые промоутерские компании конечно разорились. Однако после февраля 2022 года артистов стало меньше, и организаторы решили, что в такой ситуации сборы будут лучше, потому как рубль зрителя условно делится уже не на десятерых, а на пятерых. В какой-то момент всех вдохновили стадионные аншлаги, и народ снова ринулся в этот бизнес. Хотя большая часть стадионных аншлагов — дутые.»

На исходе теплого сезона можно утверждать, что столичная музыкальная афиша не сильно отличалась от прошлогодней. Выбор больших мероприятий трудно назвать впечатляющим, но на клубном уровне событий было немало. Проверить громкие, в том числе стадионные, аншлаги очень трудно, но даже «дутый» успех гораздо лучше отмены.

Во времена когда продажей билетов занимаются крупные операторы отмена не означает обман — для организации дорожащей своей репутацией гораздо проще вернуть несколько миллионов за концерт, который не состоялся, чем превращаться в глазах публики в нечистых на руку дельцов. Но даже при наличии не самой быстрой, но все же работающей схемы возврата денег за билеты, каждая отмена изрядно нервирует всех, кто находится по разные стороны кулис. Спокойными выглядят лишь отменяющие.

Илья Литов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”