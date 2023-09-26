 

За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева

26.09.2023, 14:36, Новости дня
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Летом ходили слухи о разводе знаменитости с Константином Меладзе. После переезда в Европу
музыкальная карьера артистки оказалась на задворках местных звезд. Целая череда неудач преследует бывшую солистку “ВИА Гра” Веру Брежневу.

Певица все
старается стать “своей” на Западе, но очевидно, что это у нее не получается.
Сколько бы ни кричала она о своей индифферентности, все равно насквозь пропиталась русским духом, живя и зарабатывая в России.

В добавок ко всему на ее концертах случаются непредвиденные
конфузы. За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева на одном из своих последних концертов?
Видимо все за то же – ничему жизнь не учит.

Совсем недавно в Сеть попало видео, где артистка случайно
себя разоблачила. Ее “фанерное” пение стало очевидным для зрителей. Блондинка
споткнулась, упала, микрофон вывалился из рук, но голос, записанный с музыкальной
дорожкой, продолжил звучать, – как пишет Царьград.

Ну и волшебство! Вера Брежнева сдала себя с потрохами. Только слушатели, видимо, такому чуду были
не рады.

В одной из песен звезда хвалилась, что “знает
пароль и видит ориентир”. Однако, последние события ее жизни все больше
доказывают обратное. Пароли и ключи, для того чтобы вернуть былую славу в России, блондинка из “ВИА Гра” давно потеряла. А
что с ориентиром?

Похоже, и ориентир в пространстве потерян. Ай да Вера Брежнева!


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