За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева

Летом ходили слухи о разводе знаменитости с Константином Меладзе. После переезда в Европу

музыкальная карьера артистки оказалась на задворках местных звезд. Целая череда неудач преследует бывшую солистку “ВИА Гра” Веру Брежневу.

Певица все

старается стать “своей” на Западе, но очевидно, что это у нее не получается.

Сколько бы ни кричала она о своей индифферентности, все равно насквозь пропиталась русским духом, живя и зарабатывая в России.

В добавок ко всему на ее концертах случаются непредвиденные

конфузы. За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева на одном из своих последних концертов?

Видимо все за то же – ничему жизнь не учит.

Совсем недавно в Сеть попало видео, где артистка случайно

себя разоблачила. Ее “фанерное” пение стало очевидным для зрителей. Блондинка

споткнулась, упала, микрофон вывалился из рук, но голос, записанный с музыкальной

дорожкой, продолжил звучать, – как пишет Царьград.

Ну и волшебство! Вера Брежнева сдала себя с потрохами. Только слушатели, видимо, такому чуду были

не рады.

В одной из песен звезда хвалилась, что “знает

пароль и видит ориентир”. Однако, последние события ее жизни все больше

доказывают обратное. Пароли и ключи, для того чтобы вернуть былую славу в России, блондинка из “ВИА Гра” давно потеряла. А

что с ориентиром?

Похоже, и ориентир в пространстве потерян. Ай да Вера Брежнева!