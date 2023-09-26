40-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов

За жизнью легендарной спортсменки активно следят не только поклонники, но и многие издания. Правда, личную жизнь олимпийская чемпионка привыкла хранить за завесой тайны. Юные спортсменки пытаются подражать известной гимнастке, а журналисты счастливы лицезреть, как Алина Кабаева появляется на мероприятиях.

Многие россияне неоднократно обращались к звездам, чтобы узнать астрологический прогноз. На днях СМИ опубликовали список самых жадных знаков зодиака.

На первом месте расположились Тельцы. Таким образом 40-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов: она как раз является представителем этого знака. По словам астролога, Тельцы настоящие любители денег. Более того, они еще те жмоты, которые лишний раз предпочтут ничем не делиться с остальными.

“Если вы захотите у него отобрать, он, конечно, всеми руками и ногами будет хвататься, потому что это человек, у которого очень сильно выражено чувство “мое”, — цитирует эксперта интернет-издания “Подмосковье сегодня”.

Теперь, как показывают звезды, Алина Кабаева неразрывно связана с амплуа скупердяйки — при таком гороскопе сложно отвертеться. Второе место среди самых жадных знаков зодиака заняли Раки, а на третьем месте расположились Козероги.

Ранее “Дни.ру” писали, что Алина Кабаева выступила с важным обращением.