 

40-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов

26.09.2023, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За жизнью легендарной спортсменки активно следят не только поклонники, но и многие издания. Правда, личную жизнь олимпийская чемпионка привыкла хранить за завесой тайны. Юные спортсменки пытаются подражать известной гимнастке, а журналисты счастливы лицезреть, как Алина Кабаева появляется на мероприятиях.

Многие россияне неоднократно обращались к звездам, чтобы узнать астрологический прогноз. На днях СМИ опубликовали список самых жадных знаков зодиака.

На первом месте расположились Тельцы. Таким образом 40-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов: она как раз является представителем этого знака. По словам астролога, Тельцы настоящие любители денег. Более того, они еще те жмоты, которые лишний раз предпочтут ничем не делиться с остальными.

“Если вы захотите у него отобрать, он, конечно, всеми руками и ногами будет хвататься, потому что это человек, у которого очень сильно выражено чувство “мое”, — цитирует эксперта интернет-издания “Подмосковье сегодня”.

Теперь, как показывают звезды, Алина Кабаева неразрывно связана с амплуа скупердяйки — при таком гороскопе сложно отвертеться. Второе место среди самых жадных знаков зодиака заняли Раки, а на третьем месте расположились Козероги.

Ранее “Дни.ру” писали, что Алина Кабаева выступила с важным обращением.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Гладиаторские бои развернули средь бела дня в центре города

26.09 / Все дело в “пятой точке”: почему Лепс отказывается уходить со сцены

26.09 / Воробьев проверил работы по модернизации водоснабжения подмосковного Воскресенска

26.09 / Собянин открыл одну из крупнейших в России площадок для домашних животных

26.09 / Изменившаяся вдова Юдашкина вышла на связь после долгого молчания

26.09 / Под арестом, но счета открыли: Блиновская снова займется бизнесом?

26.09 / Умерла звезда сериала “Секс в большом городе”

26.09 / За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева

26.09 / Собянин: Количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

26.09 / Собянин сообщил о завершении благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика