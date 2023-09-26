Apple разработала методичку для продажи новых чехлов FineWoven для iPhone

Компания Apple отправила своим сотрудникам в розничных магазинах специальную методичку, содержащую рекомендации по взаимодействию с клиентами и ответам на их вопросы относительно новых чехлов FineWoven для iPhone 15, пишет портал 9to5mac.

Журналисты портала получили доступ к этой методичке и проанализировали ее содержание. В ней указывается, что посетители Apple Store могут интересоваться различными аспектами чехла, включая его внешний вид, степень износа в процессе использования и правила ухода за ним.

Методичка содержит следующие советы для сотрудников:

– Описание материала: Персонал магазина может рассказать клиентам, что чехлы FineWoven изготовлены из роскошной микросаржи с мягкой, но прочной текстурой, которая напоминает замшу;

– Износ и уменьшение царапин: В документе объясняется, что из-за использования чехлов FineWoven они могут приобретать некоторые изменения во внешнем виде, так как волокна могут сжиматься. Также отмечается, что со временем некоторые царапины могут самостоятельно исчезнуть;

– Уход за аксессуарами: Apple также предоставляет сотрудникам инструкцию по чистке чехлов FineWoven. Процедура начинается с промочки безворсовой ткани в чистой воде, за этим следует выжать излишек воды и аккуратно протереть чехол в течение одной минуты.