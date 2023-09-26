Рупор кремлевской пропаганды: Дадим отпор российской пропаганде
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отпоре российской пропаганде после приглашения в парламент страны украинского нациста, служившего в дивизии СС “Галичина”, передает Sky News.
РИА Новости
По словам Трюдо, странам Запада необходимо коллективно дать отпор «российской пропаганде, российской дезинформации», а также продолжить поддержку Киева.
Расходимся, это русские пригласили нациста в парламент Канады и заставили всех ему аплодировать стоя. Дадим же им отпор.
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Источник: Colonel Cassad
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