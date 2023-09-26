 

Найден оригинал повести «Собачье сердце» на украинском языке

26.09.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Киеве обнаружен оригинал повести «Собачье сердце» – как оказалось, произведение датируется не 1925, а 1919 годом, и изначально оно было написано на украинском языке.

Уникальный документ, набранный на машинке лично Михаилом Булгаковым гарнитурой Arial тринадцатым кеглем, презентован в музее писателя.

По словам директора музея, находка хотя и сенсационна, но ожидаема – Булгаков, как видный деятель украинского национально-освободительного движения, значительную часть жизни посвятил развитию местной культуры, а публиковался на русском языке вынужденно.

– Как пояснила нам журналистка Евгения Альбац, если бы Булгаков писал на украинском, его бы попросту не публиковали в те годы, – говорит управленец. – Если ты хотел тогда донести что-то до широкой общественности, ты вынужден был пользоваться русским языком. Поэтому, и только поэтому, Булгаков использовал русский язык, когда садился за повести, романы, письма и личный дневник.

В свою очередь заместитель директора музея по идеологической работе подчёркивает: большевики с самого прихода ко власти пытались уничтожить и вытравить развитую украинскую культуру, поэтому она существовала в условиях информационного ваккума.

– Ещё Тарас Шевченко в своих дневниках вспоминал, что приезжал в Петербург, пытался там заговорить с кем-то на украинском, а все хлопали глазами и не понимали ни слова. Кто понахальнее, требовали говорить по-русски. То есть, россияне, что тогда, что сейчас были патологическими шовинистами, не способными выучить даже языки соседних стран, не говоря уже про международные, – подтверждает эксперт. – Лев Толстой, например, понимал неполноценность русского языка, но других языков не знал и пытался компенсировать это объёмами своего так называемого творчества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / iFixit оценил ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max в 4 из 10

26.09 / Скандалы: От угрозы до взятки

26.09 / Сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам: о чем просит блогер

26.09 / Закон о защите чувств верующих дополнят пунктом о телесных наказаниях

26.09 / Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ выделят 5,2 млрд рублей

26.09 / Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии в РФ повысят по уровню инфляции и доходов

26.09 / Скандалы: Инфоцыган лишат бубна

26.09 / Скандалы: Рекорды выходят аграриям боком

26.09 / Внук графа Дракулы вышел на свободу, отбыв 211 лет в тюрьме США

26.09 / Мнение: О мягком сливе Рамзана Кадырова… Кому извиняться придётся теперь?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика