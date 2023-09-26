Найден оригинал повести «Собачье сердце» на украинском языке

В Киеве обнаружен оригинал повести «Собачье сердце» – как оказалось, произведение датируется не 1925, а 1919 годом, и изначально оно было написано на украинском языке.

Уникальный документ, набранный на машинке лично Михаилом Булгаковым гарнитурой Arial тринадцатым кеглем, презентован в музее писателя.

По словам директора музея, находка хотя и сенсационна, но ожидаема – Булгаков, как видный деятель украинского национально-освободительного движения, значительную часть жизни посвятил развитию местной культуры, а публиковался на русском языке вынужденно.

– Как пояснила нам журналистка Евгения Альбац, если бы Булгаков писал на украинском, его бы попросту не публиковали в те годы, – говорит управленец. – Если ты хотел тогда донести что-то до широкой общественности, ты вынужден был пользоваться русским языком. Поэтому, и только поэтому, Булгаков использовал русский язык, когда садился за повести, романы, письма и личный дневник.

В свою очередь заместитель директора музея по идеологической работе подчёркивает: большевики с самого прихода ко власти пытались уничтожить и вытравить развитую украинскую культуру, поэтому она существовала в условиях информационного ваккума.

– Ещё Тарас Шевченко в своих дневниках вспоминал, что приезжал в Петербург, пытался там заговорить с кем-то на украинском, а все хлопали глазами и не понимали ни слова. Кто понахальнее, требовали говорить по-русски. То есть, россияне, что тогда, что сейчас были патологическими шовинистами, не способными выучить даже языки соседних стран, не говоря уже про международные, – подтверждает эксперт. – Лев Толстой, например, понимал неполноценность русского языка, но других языков не знал и пытался компенсировать это объёмами своего так называемого творчества.

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