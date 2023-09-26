Собянин: Количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Сеть беспроводного интернета в Москве является одной из самых крупных и разветвленных в мире, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что впервые точка подключения к городской сети Wi-Fi появилась на Фрунзенской набережной. В 2013 году их установили в парках и студенческих общежитиях, затем сеть пришла в библиотеки и учреждения культуры.

“В этом году количество точек достигло почти 25 тысяч”, – подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что больше всего трафика приходится на студенческие общежития и на популярные локации в центре города – Манежную площадь, Охотный Ряд, Никитский бульвар, Парк Горького.

Собянин отметил, что сеть Wi-Fi в столице работает стабильно и бесшовно. При перемещении по городу пользователям не нужно проводить повторную авторизацию в течение суток.

Градоначальник ранее сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве на 28,4%. Столичный производитель создал универсальный промышленный компьютер, который помогает управлять инфраструктурой энергетики, информационной безопасности и промышленности.