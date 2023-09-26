Anketolog.ru: чаще всего россияне готовы донатить тревел-блогерам

Согласно исследованию Mediacom.Expert и Anketolog.ru, 15% российских интернет-пользователей хотя бы раз перечисляли деньги блогерам за их контент. В опросе указывается, что самыми популярными темами для пожертвований являются путешествия, видеоигры, развлечения и юмор.

Блогеры, создающие контент о путешествиях, получают донаты чаще всего (22%), за ними следуют те, кто занимается видеоиграми (21%), а также развлекательный и юмористический контент (21%). Почти каждый пятый человек делает пожертвования блогерам, специализирующимся на психологии, саморазвитии и здоровье. 18% опрошенных поддерживают авторов, создающих контент о семье и воспитании детей, а также тренеров и коучей. Кулинарные инфлюенсеры и блогеры, рассказывающие о искусстве и культуре, получают донаты от 16% опрошенных.

Около половины респондентов делают пожертвования блогерам нерегулярно, 11% – раз в полгода, 15% – раз в два-три месяца, в то время как 17% перечисляют средства контент-мейкерам раз в месяц. Каждый десятый человек делает пожертвования блогерам еще чаще.

Большинство опрошенных (31%) готовы перечислять от 50 до 100 рублей. Четверть респондентов готова дарить блогерам от 100 до 200 рублей, 15% – от 200 до 500 рублей, и 12% – от 500 до 1000 рублей. Только 6% участников опроса назвали сумму более 1000 рублей.

В вопросе с несколькими возможными ответами, около половины (46%) участников исследования отметили, что дают донаты блогерам, чтобы поддержать их в создании контента. Треть (32%) перечисляют средства инфлюенсерам, которые занимаются благотворительностью. Также 28% делают донаты во время стримов, а почти четверть опрошенных материально благодарят блогеров за предоставление экспертных советов и анализ контента.

Часть респондентов (17%) перечисляют средства контент-мейкерам, которые делятся личными лайфхаками в какой-либо сфере. Кроме того, 16% респондентов материально благодарят блогеров за личные истории и кейсы, и каждый десятый платит за возможность просмотра контента раньше других подписчиков.