 

Anketolog.ru: чаще всего россияне готовы донатить тревел-блогерам

26.09.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно исследованию Mediacom.Expert и Anketolog.ru, 15% российских интернет-пользователей хотя бы раз перечисляли деньги блогерам за их контент. В опросе указывается, что самыми популярными темами для пожертвований являются путешествия, видеоигры, развлечения и юмор.

Блогеры, создающие контент о путешествиях, получают донаты чаще всего (22%), за ними следуют те, кто занимается видеоиграми (21%), а также развлекательный и юмористический контент (21%). Почти каждый пятый человек делает пожертвования блогерам, специализирующимся на психологии, саморазвитии и здоровье. 18% опрошенных поддерживают авторов, создающих контент о семье и воспитании детей, а также тренеров и коучей. Кулинарные инфлюенсеры и блогеры, рассказывающие о искусстве и культуре, получают донаты от 16% опрошенных.

Около половины респондентов делают пожертвования блогерам нерегулярно, 11% – раз в полгода, 15% – раз в два-три месяца, в то время как 17% перечисляют средства контент-мейкерам раз в месяц. Каждый десятый человек делает пожертвования блогерам еще чаще.

Большинство опрошенных (31%) готовы перечислять от 50 до 100 рублей. Четверть респондентов готова дарить блогерам от 100 до 200 рублей, 15% – от 200 до 500 рублей, и 12% – от 500 до 1000 рублей. Только 6% участников опроса назвали сумму более 1000 рублей.

В вопросе с несколькими возможными ответами, около половины (46%) участников исследования отметили, что дают донаты блогерам, чтобы поддержать их в создании контента. Треть (32%) перечисляют средства инфлюенсерам, которые занимаются благотворительностью. Также 28% делают донаты во время стримов, а почти четверть опрошенных материально благодарят блогеров за предоставление экспертных советов и анализ контента.

Часть респондентов (17%) перечисляют средства контент-мейкерам, которые делятся личными лайфхаками в какой-либо сфере. Кроме того, 16% респондентов материально благодарят блогеров за личные истории и кейсы, и каждый десятый платит за возможность просмотра контента раньше других подписчиков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / iFixit оценил ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max в 4 из 10

26.09 / Скандалы: От угрозы до взятки

26.09 / Сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам: о чем просит блогер

26.09 / Закон о защите чувств верующих дополнят пунктом о телесных наказаниях

26.09 / Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ выделят 5,2 млрд рублей

26.09 / Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии в РФ повысят по уровню инфляции и доходов

26.09 / Скандалы: Инфоцыган лишат бубна

26.09 / Скандалы: Рекорды выходят аграриям боком

26.09 / Внук графа Дракулы вышел на свободу, отбыв 211 лет в тюрьме США

26.09 / Мнение: О мягком сливе Рамзана Кадырова… Кому извиняться придётся теперь?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика