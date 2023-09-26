 

Цена ошибки при операции Игоря Николаева оказалась слишком высока

26.09.2023, 12:29, Разное
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В середине сентября Игорь Николаев был срочно
госпитализирован. Ему провели шунтирование сердца – так называется медицинская
операция, при которой создают дополнительный путь в обход пораженного участка.

В данном случае речь шла о кровеносных сосудах. Николаеву поставили шунт на
более суженные сосуды, но, как выяснилось позже, были обнаружены и другие
сосуды, которые тоже необходимо подвергать такой же манипуляции. Поэтому
артисту, возможно, потребуется повторное операционное вмешательство, как сообщает
Пятый канал.

Цена ошибки при операции Игоря Николаева оказалась слишком
высока. Было ли возможным провести операцию на весь участок сосудов сразу?

По сообщениям специалистов, певцу сделали шунтирование
максимально комфортным образом, без запредельного захода, что потребовало наблюдения
и дальнейших выводов. Вследствие подобных операций могут возникать тромбы,
поэтому не рисковать и наблюдать – это самый правильный подход при таких
вмешательствах, не делать все и сразу. Вот почему Игорь
Николаев до сих пор в больнице.

По прогнозам врачей, артист при надлежащем уходе скоро
сможет возобновить творческую деятельность. Хотя о концертах пока говорить
рано.

Напомним, что Игорь Николаев был срочно госпитализирован
после перенесенного инфаркта. Ему была проведена операция на сердце.

В минувшие выходные у Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой
была годовщина свадьбы.


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