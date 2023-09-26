 

Собянин сообщил о завершении благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ

26.09.2023, 12:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве завершилось благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ на Университетском проспекте. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что парк является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты разработали проект реконструкции на основе архивных фотографий и чертежей, подчеркнул Собянин.

В парке отреставрировали сохранившиеся скульптуры и восстановили утраченные. Среди них – скульптуры “Олень”, “Козерог”, “Голуби”, а также композиция “Дети разных народов”.

Восстановлена работа трех фонтанов, установлены новые детские площадки. Для любителей активного образа жизни оборудовали зону воркаута и скейт-парк.

Специалисты привели в порядок старые пешеходные дорожки. Новые проложили на месте народных троп. Вдоль дорожек установили лавочки, урны и современные фонари.

Территорию парка приспособили для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Собянин 31 августа объявил о завершении реконструкции Дворца пионеров на воробьевых горах. Комплексная реставрация прошла впервые за 60 лет. В обновленном здании расположатся лаборатории и мастерские с современным оборудованием, технопарк, робокласс и многое другое.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Воробьев проверил работы по модернизации водоснабжения подмосковного Воскресенска

26.09 / Собянин открыл одну из крупнейших в России площадок для домашних животных

26.09 / Изменившаяся вдова Юдашкина вышла на связь после долгого молчания

26.09 / Под арестом, но счета открыли: Блиновская снова займется бизнесом?

26.09 / Умерла звезда сериала “Секс в большом городе”

26.09 / За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева

26.09 / 40-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов

26.09 / Собянин: Количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

26.09 / Кумира шоу “Голос. Уже не дети” Егора Крида грубо послали на камеру

26.09 / Оказавшаяся на вокзале Лолита предупредила россиян о подлом обмане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика