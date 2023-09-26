Собянин сообщил о завершении благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ

В Москве завершилось благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ на Университетском проспекте. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что парк является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты разработали проект реконструкции на основе архивных фотографий и чертежей, подчеркнул Собянин.

В парке отреставрировали сохранившиеся скульптуры и восстановили утраченные. Среди них – скульптуры “Олень”, “Козерог”, “Голуби”, а также композиция “Дети разных народов”.

Восстановлена работа трех фонтанов, установлены новые детские площадки. Для любителей активного образа жизни оборудовали зону воркаута и скейт-парк.

Специалисты привели в порядок старые пешеходные дорожки. Новые проложили на месте народных троп. Вдоль дорожек установили лавочки, урны и современные фонари.

Территорию парка приспособили для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Собянин 31 августа объявил о завершении реконструкции Дворца пионеров на воробьевых горах. Комплексная реставрация прошла впервые за 60 лет. В обновленном здании расположатся лаборатории и мастерские с современным оборудованием, технопарк, робокласс и многое другое.