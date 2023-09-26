 

Мнение: Дикость

26.09.2023, 12:15, Разное
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Адам Кадыров избил обвиняемого в поджоге Корана Никиты Журавеля. Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил сына и выложил видео избиения в своем в своем Telegram-канале.

ЧГТРК «Грозный» устроила голосование, правильно ли поступил Адам Кадыров.

К вечеру результаты были такими:

К  утру ситуация изменилась:

По мне так и сжигание Корана – это дикость, и этапирование обвиняемого из Волгограда в Чечню ( тем более, что это было сделано по предложению министра юстиции России) – это дикость, и внесудебная расправа – это дикость. Но дикость и голосование с вопросом прав или не прав Адам Кадыров.

Куда катимся?

Источник: Ирек Муртазин


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