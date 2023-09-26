Компания LG представила ноутбук Gram Fold со складным OLED-экраном на 17 дюймов

Южнокорейская компания LG Electronics представила свой первый складной ноутбук с гибким экраном под названием LG Gram Fold.

LG Gram Fold оборудован 17-дюймовым OLED-дисплеем, который можно сложить пополам, превращая его в 12-дюймовый экран с сенсорной панелью. За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core 13-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ.

Покупатели получат дополнительные аксессуары в комплекте, включая беспроводную клавиатуру и чехол-подставку. Ноутбук также оборудован разъемами USB Type-C, включая поддержку Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных и зарядки.

Заявленная емкость аккумулятора обеспечит до 10 часов работы. Вес ноутбука без клавиатуры составляет 1250 граммов, а с аксессуарами — 1530 граммов.

Интересно, что цена LG Gram Fold в Корее составляет 4,4 миллиона вон (примерно 316 тысяч рублей), что почти на треть дешевле, чем аналогичный складной ноутбук от HP. Однако о наличии этой модели в других странах на данный момент неизвестно.