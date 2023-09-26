Врач-эндокринолог Юлия Катхурия: искусственная фруктоза как сахарозаменитель опасна для организма

Врач-эндокринолог Юлия Катхурия предостерегает об опасности употребления искусственной фруктозы и других сахарозаменителей для человеческого организма. Она подчеркнула разрушительное воздействие фруктозы.

По словам специалистки, употребление искусственно синтезированной фруктозы может привести к избыточному весу, нарушению функционирования печени, а также увеличению уровня триглицеридов и мочевой кислоты в организме.

Кроме того врач напоминает, что другой сахарозаменитель аспартам хотя и разрешен для употребления, но считается потенциально опасным с точки зрения некоторых ученых. Существуют подозрения, что этот подсластитель может быть канцерогенным. Эксперт подчеркивает, что при его использовании необходимо строго соблюдать рекомендуемую суточную дозу.

Юлия Катхурия также напоминает, что сегодня наиболее безопасным сахарозаменителем является стевия, но ее употребление ограничено и не рекомендуется для всех. В заключение, она подчеркнула важность соблюдения рекомендаций по допустимому количеству употребления сахарозаменителей.