 

Врач-эндокринолог Юлия Катхурия: искусственная фруктоза как сахарозаменитель опасна для организма

26.09.2023, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-эндокринолог Юлия Катхурия предостерегает об опасности употребления искусственной фруктозы и других сахарозаменителей для человеческого организма. Она подчеркнула разрушительное воздействие фруктозы.

По словам специалистки, употребление искусственно синтезированной фруктозы может привести к избыточному весу, нарушению функционирования печени, а также увеличению уровня триглицеридов и мочевой кислоты в организме.

Кроме того врач напоминает, что другой сахарозаменитель аспартам хотя и разрешен для употребления, но считается потенциально опасным с точки зрения некоторых ученых. Существуют подозрения, что этот подсластитель может быть канцерогенным. Эксперт подчеркивает, что при его использовании необходимо строго соблюдать рекомендуемую суточную дозу.

Юлия Катхурия также напоминает, что сегодня наиболее безопасным сахарозаменителем является стевия, но ее употребление ограничено и не рекомендуется для всех. В заключение, она подчеркнула важность соблюдения рекомендаций по допустимому количеству употребления сахарозаменителей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / iFixit оценил ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max в 4 из 10

26.09 / Скандалы: От угрозы до взятки

26.09 / Сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам: о чем просит блогер

26.09 / Закон о защите чувств верующих дополнят пунктом о телесных наказаниях

26.09 / Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ выделят 5,2 млрд рублей

26.09 / Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии в РФ повысят по уровню инфляции и доходов

26.09 / Скандалы: Инфоцыган лишат бубна

26.09 / Скандалы: Рекорды выходят аграриям боком

26.09 / Внук графа Дракулы вышел на свободу, отбыв 211 лет в тюрьме США

26.09 / Мнение: О мягком сливе Рамзана Кадырова… Кому извиняться придётся теперь?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика