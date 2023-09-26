 

Немецкие таможенники изъяли у россиянина золотые коронки

26.09.2023, 11:33, Разное
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Максим из Санкт-Петербурга стал очередной жертвой рекомендаций Еврокомиссии о допустимости изъятия личных вещей у россиян.

Санкции против РоссииМужчина прилетел в Гамбург рейсом из Стамбула и попал в цепкие руки немецких таможенников. После осмотра чемодана им не удалось обнаружить интересующие их предметы, но на этом процедура не закончилась.

Петербуржца попросили пройти в стоматологический кабинет и попросили открыть рот. Затем доктор удалил гостю ФРГ два «золотых» зуба. Только после этого россиянину отдали паспорт.

– Я обратился в полицию, но мне процитировали документ Еврокомиссии, где допускается изъятие внутренних органов у граждан России и Белоруссии, – предположила один из организаторов акции.

После инцидента Максим обратился в посольство РФ в Германии. Дипломаты перенаправили запрос руководству Таможенной службы, но получили оперативный ответ.

– Российская Федерация является одним из крупнейших импортёров немецкого медицинского оборудования. Это даёт основания полагать, что зубные протезы в ротовой полости россиян являются собственностью ФРГ и могут быть изъяты на территории ЕС по усмотрению ответственного сотрудника таможни, – говорится в пресс-релизе.

В таможне добавили, что в ближайшее время в аэропортах появятся и хирургические кабинеты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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