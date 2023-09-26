 

Кумира шоу “Голос. Уже не дети” Егора Крида грубо послали на камеру

26.09.2023, 11:25, Новости дня
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В последнее время известный исполнитель группы “Три дня дождя” находится под прицелом общественности. В апреле все обсуждали состояние артиста. Поклонники жаловались, что солист ведет себя неадекватно во время выступлений. А в начале июня Глеб Викторов вышел на сцену в Екатеринбурге пьяный. В середине концерта он упал и пытался петь лежа.

После этого представитель музыкальной группы “Три дня дождя” решил приостановить концертную деятельность артиста, закрыв проект на неопределенный срок. А самого Глеба Викторова приняли решение отправить поправлять здоровье. Спустя три месяца, солист прервал молчание и дал интервью, где был упомянут Егор Крид.

Обсуждение коснулось зависимостей, с которыми справляется музыкант. Одна из них – лудомания. Она представляет собой неконтролируемое человеком патологическое пристрастие к различным азартным играм. В один из моментов шоу кумира шоу “Голос. Уже не дети” Егора Крида грубо послали на камеру.

Глеб Викторов объяснил свою агрессию тем, что музыкант, имея огромную популярность, очень часто на своих стримах играет в казино. Солист “Три дня дождя” считает, что Егор Крид так может развить зависимость у своих поклонников.

К слову, Егор Крид сейчас радует поклонников своим участием в шоу “Голос. Уже не дети”. Он находится в составе членов жюри. Как сообщает телеканал “360”, экс-лидер проекта Плужников не прошел прослушивания на новом конкурсе.


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