 

Оказавшаяся на вокзале Лолита предупредила россиян о подлом обмане

26.09.2023, 11:25, Новости дня
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Перед поездкой на гастроли Лолита записала видео для поклонников. Она рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников. Милявская предупредила россиян о подлом обмане, так как посчитала, что на ее месте может оказаться абсолютно каждый.

По словам певицы, в четыре утра она вместе с другом и организатором гастролей
Игорем Грановским пыталась купить билеты на ее же концерт. Они зашли на неизвестный сайт и забронировали два места. В итоге на ресурсе начали требовать данные карты, друг Лолиты не стал их вводить, так как заподозрил неладное.

Утром Игорю позвонили с неизвестного номера, сказав, что он не оплатил билеты. Друг Лолиты попросил скидку для певицы, так как та является пенсионеркой, однако в ответ его послали на три веселых буквы. После этого стало ясно, что артисты столкнулись с мошенниками. Лолита просит подписчиков быть максимально аккуратными и пользоваться только проверенными ресурсами.

“Мошенники не только по поводу банковских карт названивают, но и билетами на концерты промышляют”, – пишет Лолита.

Лолита рассказала, что впереди у нее длительные гастроли. Сначала певица отправится в Ростов-на-Дону, потом в Краснодар, затем она даст два концерта в Сочи, а после этого планирует вернуться в Москву, чтобы принять участие в съемках шоу. Далее, по словам певицы, ее снова ждут многочисленные концерты.


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