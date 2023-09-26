Врач-кардиолог Анастасия Фомичева назвала распространенные повседневные факторы, разрушающие здоровье сердца

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева предостерегает от пяти распространенных факторов, которые могут серьезно подорвать здоровье вашего сердца.

– Пищевые привычки. Фомичева подчеркивает, что нездоровые пищевые привычки, такие как избыточное потребление соли, жирных продуктов и сахара, могут иметь серьезные последствия для сердца. “Чрезмерное употребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня холестерина, атеросклерозу и риску инфаркта миокарда или инсульта. Любители соленой пищи также могут столкнуться с повышением давления”, – добавила она;

– Стресс. Постоянный стресс заставляет организм вырабатывать больше адреналина и кортизола, что, в свою очередь, повышает артериальное давление и нарушает сердечный ритм. Фомичева предупреждает: “Если вы также страдаете от недостатка качественного сна, то аритмия и гипертония могут стать реальной угрозой”;

– Малоподвижный образ жизни. Кардиолог подчеркивает, что долгое сидение без движения увеличивает риски гипертонии и сахарного диабета, что часто сопровождается сердечными проблемами;

– Курение. Фомичева связывает курение с атеросклерозом и ишемической болезнью сердца;

– Алкоголь. Безмерное потребление алкоголя может повысить кровяное давление, вызвать аритмию и привести к алкогольной кардиомиопатии.