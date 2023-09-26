Пришельцев «трупы»? ДНК всё разъяснит наверняка

Скандал с предъявлением мумий пришельцев, представленных мексиканскому правительству, набирает обороты. В него вовлеклось даже NASA. Якобы, кто-то сообщил, что космическое агентство заинтересовано в проведении анализа ДНК двух предполагаемых трупов инопланетян, причем человек, представивший их миру, утверждает, что с ним связалась третья сторона, работающая от имени НАСА.

По словам человека, представившего их миру, изучением образцов займется подрядчик, нанятый агентством. А сам Хайме Мауссан, приобретший эти артефакты, находится под следствием.

Однако ж он успел дать интервью DailyMail, в коем заявил, что на него вышел некто, собирающийся провести «исследование ДНК», возможно, от имени NASA. Предполагаемое предложение поступило всего через неделю после того, как доктор Дэвид Спергел из NASA отказался вести пустой разговор о внеземных существах:

«Мы не знаем природу этих образцов. Моя рекомендация такова: если у вас есть что-то странное, предоставьте образцы мировому научному сообществу, и мы посмотрим, что там».

В одной из перуанских пещер были обнаружены тела двух инопланетян. Теперь против их владельца Хайме Мауссана выдвинуты уголовные обвинения, а преданные ему исследователи НЛО, а также широкая научная общественность, как говорят, в ярости от его внезапного разоблачения. Перуанский министр культуры возбудил уголовное дело.

Мауссан обвиняется в ограблении могилы, равно как и его неназванные сообщники. Теперешний хозяин мумий заявил:

«Я лично отправился в министерство культуры, чтобы попросить их провести расследование и подключиться к этой находке. Они так и не сделали этого.

Мы пытались много, много раз. Мы отправляли письма. И вот еще что я вам скажу. Помните, в NASA говорили, что это надо расследовать и так далее? Подрядчик из НАСА принял вызов. Это лаборатория, занимающаяся чтением ДНК».

Личность подрядчика НАСА, который вышел на связь, в настоящее время держится в строжайшем секрете, и Мауссан отказывается называть его имя «до тех пор, пока они не проведут свое расследование». Тела погибших будут осмотрены перуанскими властями, а затем отправятся в Мексику для проведения дальнейших исследований.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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