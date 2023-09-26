Стали известны подробности отношений Прилучного и Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный когда-то были одной из самых обсуждаемых пар. Ведь отношения героев сериала “Закрытая школа” в один момент стали развиваться не только в кадре, но и вне съемочной площадке. Популярный актер неоднократно признавался, что до встречи с девушкой не верил в любовь с первого взгляда, но появление Агаты все изменило.

Долгое время пара была вместе, в браке они стали родителями, ведь на свет у них появились дети – Тимофей и Мия. Однако спустя девять лет совместной жизни возлюбленные приняли решение расстаться. Такая новость ошарашила общественность.

На днях стали известны подробности отношений Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Недавно артист летал на Мальдивы со своей женой, а также с детьми от первого брака. Популярная актриса рассказала, что больше не отдаст своих чад отцу на длительный срок, ведь она постоянно не могла с ними связаться.

Несмотря на расставание, между бывшими остается связь, как считает психолог. В какие-то моменты они будто бы специально пытаются задеть и позлить друг друга.

“У бывших супругов часто бывают недомолвки, перетягивание детей на свою сторону. В какой-то момент, может, есть желание позлить бывшего близкого человека. Поэтому бывает все”, – рассказала эксперт.

Ранее “Дни.ру” писали, что забравший детей у Муцениеце Прилучный препятствует общению и не дает денег.