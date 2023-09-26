 

Стали известны подробности отношений Прилучного и Муцениеце

26.09.2023, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Агата Муцениеце и Павел Прилучный когда-то были одной из самых обсуждаемых пар. Ведь отношения героев сериала “Закрытая школа” в один момент стали развиваться не только в кадре, но и вне съемочной площадке. Популярный актер неоднократно признавался, что до встречи с девушкой не верил в любовь с первого взгляда, но появление Агаты все изменило.

Долгое время пара была вместе, в браке они стали родителями, ведь на свет у них появились дети – Тимофей и Мия. Однако спустя девять лет совместной жизни возлюбленные приняли решение расстаться. Такая новость ошарашила общественность.

На днях стали известны подробности отношений Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Недавно артист летал на Мальдивы со своей женой, а также с детьми от первого брака. Популярная актриса рассказала, что больше не отдаст своих чад отцу на длительный срок, ведь она постоянно не могла с ними связаться.

Несмотря на расставание, между бывшими остается связь, как считает психолог. В какие-то моменты они будто бы специально пытаются задеть и позлить друг друга.

“У бывших супругов часто бывают недомолвки, перетягивание детей на свою сторону. В какой-то момент, может, есть желание позлить бывшего близкого человека. Поэтому бывает все”, – рассказала эксперт.

Ранее “Дни.ру” писали, что забравший детей у Муцениеце Прилучный препятствует общению и не дает денег.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / iFixit оценил ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max в 4 из 10

26.09 / Скандалы: От угрозы до взятки

26.09 / Сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам: о чем просит блогер

26.09 / Закон о защите чувств верующих дополнят пунктом о телесных наказаниях

26.09 / Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ выделят 5,2 млрд рублей

26.09 / Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии в РФ повысят по уровню инфляции и доходов

26.09 / Скандалы: Инфоцыган лишат бубна

26.09 / Скандалы: Рекорды выходят аграриям боком

26.09 / Внук графа Дракулы вышел на свободу, отбыв 211 лет в тюрьме США

26.09 / Мнение: О мягком сливе Рамзана Кадырова… Кому извиняться придётся теперь?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика