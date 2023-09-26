 

Опрокинула стул, завалилась на пол: с Пересильд случилась публичная истерика

26.09.2023, 10:20, Разное
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С Юлией Пересильд случилась публичная истерика — к счастью, это произошло по сценарию. На кадрах со спектакля “Последнее лето” показано, как актриса опрокинула стул и завалилась на пол под напором партнера.

Актриса Юлия Пересильд в своем аккаунте поделилась видеонарезкой со премьерного показа. В спектакле она играет очень эмоциональные сцены. В спектакле главные герои спорят о литературе и судьбе страны, философствуют, читают и устраивают спиритические сеансы. Вероятно, сцену одного из таких ярых споров и показала Пересильд подписчикам.

Заслуженная артистка России рассказала, как непросто было работать над спектаклем “Последнее лето”. Пересильд поделилась, что перед командой стояла непростая задача: собрать что-то стоящее за короткий срок с учетом большого количества задействованных артистов и “болезненного материала”. Все много спорили, но шли вперед. Несмотря на трудности, премьера все же состоялась и оказалась удачной.

“Пусть теперь этот спектакль летит и набирается высоту”, – добавила Пересильд.

Ранее “Дни.ру” писали, что Охлобыстин хорошо отозвался о Пересильд после премьеры фильма “Вызов”. Актер признался, что относился к картине очень настороженно. Однако после просмотра артист в корне изменил свое мнение.


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