Роспотребнадзор завёл дело после обнаружения в кубанских помидорах глутамата натрия

Роспотребнадзор будет расследовать факт выявления в кубанских томатах вещества E621 – мононатриевой соли глутаминовой кислоты. Как оказалось, в разных концентрациях она содержится в 100% исследованных продуктов.

Проверка была проведена после заявления от независимой дальневосточной общественной организации «Родительский комитет против химии в продуктах». Производители утверждают, что не добавляют химикат в овощи, но веры им нет – теперь специальное расследование установит, на каком этапе и по чьей вине химическое вещество попадает в помидоры.

– Мы крайне возмущены раскрывшимся фактом отравления наших детей. Химии не место в продуктах на ежедневном столе здоровой российской семьи. Почему никто не думает про детей? Подумайте про детей! – говорит председатель общественников Иван Сюэ. – Нам больше не нужны южнороссийские помидоры, они плохие. Наш регион обязан немедленно рассмотреть вопрос о закупке овощей в соседнем Китае, где соблюдаются ГОСты и государство неусыпно следит за качеством продуктов, выполняя мудрые наказы Председателя.

Возмущённые российские родители напомнили, что китайские поставщики соблюдают 622 строгих стандарта контроля качества, в том числе 34 новых, введённых в рамках исполнения Циркуляра партийного комитета КПК по вопросам продовольственной безопасности №80-1463/2022.

Председатель Си уделяет большое внимание этим вопросам – так, по итогам прошлого года он лично посетил 24 продовольственных предприятия в 17 провинциях КНР, где ознакомился с производственными процессами и передовыми методиками, последовательно внедряющимися в рамках исполнения решений, принятых на XIX пленарном заседании ЦК партии в преддверии XX партийного съезда. Нет иного пути и нет задачи важнее для отрасли, чем укрепление уже взятых высот продовольственной промышленной культуры и контроль целеполагания в ключе экстенсивного развития народного хозяйства, подчеркнул Председатель в томе №26 своего собрания сочинений, во втором подпункте главы №5 «Вопросы рационализации на производстве».

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