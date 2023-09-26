 

Все деньги разбитой инсультом Федосеевой-Шукшиной оказались в руках одного человека

26.09.2023, 9:16, Новости дня
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Несколько месяцев назад актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инсультом. Там она провела около трех недель, а после отправилась в специальный реабилитационный
центр. Внучка актрисы Анна Трегубенко рассказала, кто сейчас ухаживает за бабушкой и в чьих руках оказались деньги разбитой инсультом Федосеевой-Шукшиной.

По словам Трегубенко, инсульт у Федосеевой-Шукшиной обнаружили случайно. Во время разговора по телефону со своей младшей дочкой Лидия пожаловалась, что ее рука будто живет своей жизнью и не слушается. Ольга тут же приняла меры и вызвала маме скорую, а в больнице уже поставили диагноз – инсульт.

К счастью, Федосеева-Шукшина довольно быстро встала на ноги. Все это благодаря клинике, в которой она проходила реабилитацию. Новейшие тренажеры и лучшие врачи сделали свое дело. Кстати, все расходы за реабилитацию на себя взяла дочь Ольга. Внучка актрисы отметила, что после клиники бабушка стала выглядеть в разы лучше.

Сейчас Федосеева-Шукшина дома, и за ней продолжает ухаживать младшая дочь. Анна Трегубенко рассказала, что в данный момент все деньги разбитой инсультом Федосеевой-Шукшиной оказались в руках одного человека – дочери. Актриса сейчас даже не может самостоятельно взять и перевести кому-нибудь средства, настолько все под контролем Ольги. Внучка же отмечает, что это абсолютно правильный подход в такой ситуации.

Анна Трегубенко общается с бабушкой лишь по телефону. Говорит, что ей трудно находится рядом с Ольгой, а та сейчас постоянно с дома. В подробности разногласий внучка Федосеевой-Шукшиной вдаваться не стала.


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