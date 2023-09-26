 

Помешала Пугачева? Знаменитая актриса из РФ оставила сцену

26.09.2023, 9:16, Новости дня
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Алла Борисовна Пугачева всю свою звездную жизнь держала в крепком
кулаке не только российский шоу-бизнес, но и творческую молодежь. Под прицелом
ее глаз восходили и нисходили многие певцы.

Ее крепкая рука дотягивалась,
порой, и до театральных подмостков. Однако, с первого взгляда и не рассмотреть,
в чем интерес Примадонны. Но он есть.

В свое время знаменитость мечтала захватить не только музыкальный, но и
актерский мир. Попытка стать эффектной актрисой была замечена за Пугачевой в нескольких фильмах, где она снималась. Однако головокружительным успехом дело не увенчалось. Поэтому продолжают ходить слухи, что даже сейчас Пугачева точит зуб на преуспевающих звезд шоу-бизнеса.

Вот, к примеру, знаменитая актриса из РФ оставила сцену. Наталья
Рудова, звезда “Универа” и сериала “Татьянин день”, участница многочисленных телевизионных
проектов снимается исключительно в кино и сериалах, но в театре не появляется.
Помешала Пугачева?

Артистка, которая начинала с “Ералаша” сейчас не играет в
театре. И причиной тому, как оказалось, вовсе не Пугачева, а просто нежелание
Рудовой выступать перед живым зрителем. Актриса призналась, что больше любит
камеру и ей ближе замечания режиссера, чем аплодисменты в зале, – сообщает
Пятый канал.

Поэтому слухи о воздействии Примадонны на коллег так и остаются слухами. Похоже,
что сейчас Алла Пугачева не стремится вставлять палки в колеса молодым артистам и
певцам. Да и влиять на российский шоу-бизнес, проживая за границей, не слишком рационально.


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